https://ria.ru/20240807/druzhba-1964489162.html

Россияне назвали главные качества настоящего друга

Россияне назвали главные качества настоящего друга - РИА Новости, 07.08.2024

Россияне назвали главные качества настоящего друга

Одноклассники и Дзен провели опрос* и узнали, что российские пользователи считают дружбой, какие качества больше всего ценят в друзьях, как предпочитают с ними... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:00

2024-08-07T11:00

2024-08-07T11:00

россия

дружба

одноклассники

общество

соцсети

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Одноклассники и Дзен провели опрос* и узнали, что российские пользователи считают дружбой, какие качества больше всего ценят в друзьях, как предпочитают с ними видеться и общаться, какую разницу в возрасте считают оптимальной. Большинство респондентов (43%) полагают, что дружба – это общение, построенное на поддержке и искренности. Именно такое определение оказалось им ближе всего. Еще 23% российских пользователей видят дружбу как общение, построенное на общих интересах, столько же – как веселое времяпрепровождение без глубокой привязанности. Только 11% отметили, что для них отношения с друзьями – это общение "по нужде", только в тех ситуациях, когда одной из сторон требуется помощь. Среди личностных качеств, которые опрошенные пользователи больше всего ценят, наиболее желательными стали бескорыстность (32%), способность радоваться за друга и сопереживать его проблемам (31%) и готовность помочь (30%). Менее востребованными оказались искренность (29%), верность (28%), умение веселиться (15%) и хранить секреты (10%), креативность и умение придумывать что-нибудь новое (6%). Вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа. Среди опрошенных пользователей старше 45 лет первое место по значимости и популярности заняло такое качество, как готовность помочь (47%). Согласно исследованию ОК и Дзена, у большинства (33%) респондентов всего два-три человека, которых они готовы назвать друзьями. При этом 34% людей от 18 до 24 лет отметили, что у них более десяти друзей. Также 40% всех опрошенных считают, что с возрастом количество друзей сокращается, причём наиболее высокая доля – 50% – среди респондентов старше 45 лет. Если говорить о разнице в возрасте, то 36% дружат со сверстниками, у 34% друзья младше или старше на три-пять лет. Большинство (36%) считают разницу в три-пять лет приемлемой, для 33% возраст в отношениях с друзьями не имеет значения. Как правило, российские пользователи общаются со своими друзьями и вживую, и в мессенджерах или социальных сетях (32%). Онлайн почти половина (47%) респондентов взаимодействуют в переписке, 31% делятся контентом на интересные темы (отправляют друг другу мемы или короткие видео, статьи, публикации в соцсетях), 26% переписываются только по делу, например чтобы договориться о встрече, 19% созваниваются в мессенджерах и других сервисах, 13% играют в онлайн-игры. Почти треть (29%) опрошенных считают, что онлайн не заменит настоящую дружбу, однако помогает поддерживать связь, особенно если нет возможности видеться регулярно. С начала 2024 года люди создавали 33 миллиона новых дружб в ОК ежемесячно. По данным аналитиков соцсети, в среднем на одного пользователя приходится 90 друзей, и это количество увеличилось по сравнению с 2023 годом. Тенденция в том числе связана с работой рекомендательных алгоритмов: не менее 40% взаимосвязей в ОК создаются именно с теми пользователями, кого соцсеть предлагает в качестве возможных знакомых. Также больше всего друзей имеют пользователи соцсети от 30 до 59 лет. * В опросе приняли участие более 1300 пользователей на территории РФ.

https://ria.ru/20240806/suzdal-1964231488.html

https://ria.ru/20240801/uvlecheniya-1963247962.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дружба, одноклассники, общество, соцсети