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Российские десантники уничтожили гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 07.08.2024 (обновлено: 08:35 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/drony-1964546500.html
Российские десантники уничтожили гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра
Российские десантники уничтожили гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 07.08.2024
Российские десантники уничтожили гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет разведывательного беспилотника "Zala" российских десантников группировки войск "Днепр" обнаружил украинскую гаубицу М-777 американского производства на... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T05:13
2024-08-07T08:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 7 авг - РИА Новости. Расчет разведывательного беспилотника "Zala" российских десантников группировки войск "Днепр" обнаружил украинскую гаубицу М-777 американского производства на правом берегу Днепра в Херсонской области и скорректировал ее поражение российскими ударными барражирующими боеприпасами "Ланцет", сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Во время полета над территорией правобережья Днепра, контролируемой подразделениями ВСУ, оператор разведывательного БПЛА "Zala" обнаружил на удалении около 30 км от береговой линии замаскированную 155 миллиметровую гаубицу украинской армии М-777 производства США. Ее координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее барражирующими боеприпасами "Ланцет". Расчет "Ланцета" совершил заход на цель, а оператор "Zala" зафиксировал ее поражение", - сообщили в оборонном ведомстве. Разведывательные и ударные беспилотники активно и успешно применяются в тандеме с самого начала специальной военной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки, наведения и поражения артиллерии и бронированных объектов украинской армии. Только за два последних месяца в рамках контрбатарейной борьбы на Каховском направлении расчеты БПЛА артиллерийского соединения ВДВ выявили и уничтожили более десяти гаубиц М-777 вооруженных сил Украины.
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Уничтожение гаубицы М777 производства США операторами БПЛА группировки войск "Днепр"
Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили украинскую гаубицу М777 производства США на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники уничтожили гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет дрона "Zala" скорректировал поражение гаубицы ВСУ на правом берегу Днепра

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ГЕНИЧЕСК, 7 авг - РИА Новости. Расчет разведывательного беспилотника "Zala" российских десантников группировки войск "Днепр" обнаружил украинскую гаубицу М-777 американского производства на правом берегу Днепра в Херсонской области и скорректировал ее поражение российскими ударными барражирующими боеприпасами "Ланцет", сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Во время полета над территорией правобережья Днепра, контролируемой подразделениями ВСУ, оператор разведывательного БПЛА "Zala" обнаружил на удалении около 30 км от береговой линии замаскированную 155 миллиметровую гаубицу украинской армии М-777 производства США. Ее координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее барражирующими боеприпасами "Ланцет". Расчет "Ланцета" совершил заход на цель, а оператор "Zala" зафиксировал ее поражение", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Вчера, 23:04
Разведывательные и ударные беспилотники активно и успешно применяются в тандеме с самого начала специальной военной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки, наведения и поражения артиллерии и бронированных объектов украинской армии.
Только за два последних месяца в рамках контрбатарейной борьбы на Каховском направлении расчеты БПЛА артиллерийского соединения ВДВ выявили и уничтожили более десяти гаубиц М-777 вооруженных сил Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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