https://ria.ru/20240807/dozhd-1964672313.html

Дождь накрыл центр Москвы

Дождь накрыл центр Москвы - РИА Новости, 07.08.2024

Дождь накрыл центр Москвы

Дождь с грозой накрыли центр Москвы днем в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:30

2024-08-07T15:30

2024-08-07T15:30

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дождь с грозой накрыли центр Москвы днем в среду, передает корреспондент РИА Новости. Центр столицы сначала окутали плотные темные тучи и послышались раскаты грома, а затем поднялся ветер и начался дождь. Ранее в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в российской столице местами ожидается кратковременный дождь и гроза, а воздух прогреется до 25 градусов.

https://ria.ru/20240805/sochi-1964141274.html

москва

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общество, москва, евгений тишковец