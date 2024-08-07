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Дождь накрыл центр Москвы
Дождь накрыл центр Москвы - РИА Новости, 07.08.2024
Дождь накрыл центр Москвы
Дождь с грозой накрыли центр Москвы днем в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:30
2024-08-07T15:30
2024-08-07T15:30
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дождь с грозой накрыли центр Москвы днем в среду, передает корреспондент РИА Новости. Центр столицы сначала окутали плотные темные тучи и послышались раскаты грома, а затем поднялся ветер и начался дождь. Ранее в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в российской столице местами ожидается кратковременный дождь и гроза, а воздух прогреется до 25 градусов.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Дождь накрыл центр Москвы
Дождь с грозой накрыли центр Москвы