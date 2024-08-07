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В Донецке открыли мемориальную доску в память о военкоре Дубовом - РИА Новости, 07.08.2024
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15:59 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/donetsk-1964683732.html
В Донецке открыли мемориальную доску в память о военкоре Дубовом
В Донецке открыли мемориальную доску в память о военкоре Дубовом - РИА Новости, 07.08.2024
В Донецке открыли мемориальную доску в память о военкоре Дубовом
В Донецке открыли мемориальную доску в память о погибшем военном корреспонденте Геннадии Дубовом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:59
2024-08-07T15:59
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. В Донецке открыли мемориальную доску в память о погибшем военном корреспонденте Геннадии Дубовом, передает корреспондент РИА Новости. Памятный знак установлен в центре города на доме по Театральному проспекту, в котором жил Дубовой. На табличке нанесены годы его жизни и надпись: "В этом доме жил и работал член Союза писателей России, член Союза журналистов России, заслуженный военкор ДНР, Воин-Герой Новороссии". Дубовой рассказывал о событиях в Донбассе с 2014 года, практически постоянно находился на передовой и освещал все происходящее там. "Его материалы выходили в республиканском Медиа-холдинге, местных телеканалах и других информационных площадках, в том числе и РИА Новости", - рассказал агентству председатель "Союза журналистов России" в ДНР Виктор Петренко. Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка 11 сентября 2023 года. Авария произошла на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема. На месте гибели Дубового были рассыпаны цветы - он шел встречать свою жену.
https://ria.ru/20240806/dnr-1964447546.html
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россия, донецкая народная республика, донбасс, виктор петренко, союз журналистов россии, донецк
Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Виктор Петренко, Союз журналистов России, Донецк
В Донецке открыли мемориальную доску в память о военкоре Дубовом

В Донецке открыли мемориальную доску в память о погибшем военкоре Дубовом

© Ирина Ирис/VkontakteГеннадий Дубовой
Геннадий Дубовой - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Ирина Ирис/Vkontakte
Геннадий Дубовой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. В Донецке открыли мемориальную доску в память о погибшем военном корреспонденте Геннадии Дубовом, передает корреспондент РИА Новости.
Памятный знак установлен в центре города на доме по Театральному проспекту, в котором жил Дубовой. На табличке нанесены годы его жизни и надпись: "В этом доме жил и работал член Союза писателей России, член Союза журналистов России, заслуженный военкор ДНР, Воин-Герой Новороссии".
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Дубовой рассказывал о событиях в Донбассе с 2014 года, практически постоянно находился на передовой и освещал все происходящее там.
"Его материалы выходили в республиканском Медиа-холдинге, местных телеканалах и других информационных площадках, в том числе и РИА Новости", - рассказал агентству председатель "Союза журналистов России" в ДНР Виктор Петренко.
Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка 11 сентября 2023 года. Авария произошла на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема. На месте гибели Дубового были рассыпаны цветы - он шел встречать свою жену.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассВиктор ПетренкоСоюз журналистов РоссииДонецк
 
 
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