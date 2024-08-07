https://ria.ru/20240807/donetsk-1964683732.html
В Донецке открыли мемориальную доску в память о военкоре Дубовом
В Донецке открыли мемориальную доску в память о военкоре Дубовом - РИА Новости, 07.08.2024
В Донецке открыли мемориальную доску в память о военкоре Дубовом
В Донецке открыли мемориальную доску в память о погибшем военном корреспонденте Геннадии Дубовом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:59
2024-08-07T15:59
2024-08-07T15:59
россия
донецкая народная республика
донбасс
виктор петренко
союз журналистов россии
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895683118_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8142309d4082d08b7f0c9c873c493fda.jpg
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. В Донецке открыли мемориальную доску в память о погибшем военном корреспонденте Геннадии Дубовом, передает корреспондент РИА Новости. Памятный знак установлен в центре города на доме по Театральному проспекту, в котором жил Дубовой. На табличке нанесены годы его жизни и надпись: "В этом доме жил и работал член Союза писателей России, член Союза журналистов России, заслуженный военкор ДНР, Воин-Герой Новороссии". Дубовой рассказывал о событиях в Донбассе с 2014 года, практически постоянно находился на передовой и освещал все происходящее там. "Его материалы выходили в республиканском Медиа-холдинге, местных телеканалах и других информационных площадках, в том числе и РИА Новости", - рассказал агентству председатель "Союза журналистов России" в ДНР Виктор Петренко. Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка 11 сентября 2023 года. Авария произошла на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема. На месте гибели Дубового были рассыпаны цветы - он шел встречать свою жену.
https://ria.ru/20240806/dnr-1964447546.html
https://ria.ru/20240715/moskva-1959772215.html
россия
донецкая народная республика
донбасс
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895683118_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_66ab035f6cafa143a5ed336cee79115b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, донбасс, виктор петренко, союз журналистов россии, донецк
Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Виктор Петренко, Союз журналистов России, Донецк
В Донецке открыли мемориальную доску в память о военкоре Дубовом
В Донецке открыли мемориальную доску в память о погибшем военкоре Дубовом