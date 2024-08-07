https://ria.ru/20240807/donetsk-1964683732.html

В Донецке открыли мемориальную доску в память о военкоре Дубовом

В Донецке открыли мемориальную доску в память о военкоре Дубовом - РИА Новости, 07.08.2024

В Донецке открыли мемориальную доску в память о военкоре Дубовом

В Донецке открыли мемориальную доску в память о погибшем военном корреспонденте Геннадии Дубовом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:59

2024-08-07T15:59

2024-08-07T15:59

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. В Донецке открыли мемориальную доску в память о погибшем военном корреспонденте Геннадии Дубовом, передает корреспондент РИА Новости. Памятный знак установлен в центре города на доме по Театральному проспекту, в котором жил Дубовой. На табличке нанесены годы его жизни и надпись: "В этом доме жил и работал член Союза писателей России, член Союза журналистов России, заслуженный военкор ДНР, Воин-Герой Новороссии". Дубовой рассказывал о событиях в Донбассе с 2014 года, практически постоянно находился на передовой и освещал все происходящее там. "Его материалы выходили в республиканском Медиа-холдинге, местных телеканалах и других информационных площадках, в том числе и РИА Новости", - рассказал агентству председатель "Союза журналистов России" в ДНР Виктор Петренко. Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка 11 сентября 2023 года. Авария произошла на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема. На месте гибели Дубового были рассыпаны цветы - он шел встречать свою жену.

https://ria.ru/20240806/dnr-1964447546.html

https://ria.ru/20240715/moskva-1959772215.html

россия

донецкая народная республика

донбасс

донецк

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россия, донецкая народная республика, донбасс, виктор петренко, союз журналистов россии, донецк