https://ria.ru/20240807/demokraty-1964546382.html

Демократы перестали быть антивоенной партией, заявил американский политик

Демократы перестали быть антивоенной партией, заявил американский политик - РИА Новости, 07.08.2024

Демократы перестали быть антивоенной партией, заявил американский политик

Демократическая партия в США перестала быть политической силой, которая выступает против войны и цензуры, что являлось частью ее прежних ценностей, заявил в... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T05:13

2024-08-07T05:13

2024-08-07T05:13

в мире

сша

демократическая партия сша

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Демократическая партия в США перестала быть политической силой, которая выступает против войны и цензуры, что являлось частью ее прежних ценностей, заявил в интервью РИА Новости кандидат на пост вице-президента США от Либертарианской партии Майк тер Маат. "Демократическая партия на самом деле больше не является полностью социально либеральной. Это не та организация, которая будет выступать против цензуры властей в отношении вашей возможности высказывать лично мнение или против того, чтобы компании социальных сетей делали свое дело без вмешательства правительства. Демократическая партия больше не является сторонником мира вместо войны", - сообщил он агентству. Он добавил, что Республиканская партия, в свою очередь, больше не является "фискально консервативной", выступающей за сокращение госрегулирования, снижение налогов, расходов, свободную торговлю и рынки. Маат отметил, что обе главные политические силы в США считают своим главным приоритетом не допустить собственных политических оппонентов к власти.

https://ria.ru/20240807/ssha-1964543283.html

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в мире, сша, демократическая партия сша