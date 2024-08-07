Рейтинг@Mail.ru
В деле о торговле детьми в Москве появилась новая фигурантка - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 07.08.2024 (обновлено: 21:10 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/delo-1964757235.html
В деле о торговле детьми в Москве появилась новая фигурантка
В деле о торговле детьми в Москве появилась новая фигурантка - РИА Новости, 07.08.2024
В деле о торговле детьми в Москве появилась новая фигурантка
Новая фигурантка появилась в деле о торговле детьми, ей уже предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Москве. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:56
2024-08-07T21:10
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Новая фигурантка появилась в деле о торговле детьми, ей уже предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Москве. &quot;Установлена еще одна женщина, совершившая сделку в отношении новорожденного в 2020 году&quot;, — сказали в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, новая обвиняемая помогла узаконить роды и оформить сделку по продаже младенца другой фигурантке уголовного дела Наталье Патоке.Основной обвиняемой по делу проходит многодетная мать Юлия Логинова. В отношении нее началась проверка после того, как стало известно, что в крови мальчика 2015 года рождения нашли лекарство, запрещенное при его заболевании. Тогда возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки удалось установить, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей, рожденных в период между 2006 и 2019 годами.Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010-м Логиновой сделали операцию, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из более поздних детей — ее родные.После этого возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов".Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии — еще пятерых фигуранток, среди которых суррогатная мать Фируза Усканова и Патока, организовавшая, по данным СМИ, кризисный приют для женщин.
https://ria.ru/20240710/prigovor-1958806429.html
https://ria.ru/20240524/mladenets-1948082591.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В деле о торговле детьми в Москве появилась новая фигурантка

ГСУ СК: в деле о торговле детьми в Москве в 2020 году появилась новая фигурантка

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Новая фигурантка появилась в деле о торговле детьми, ей уже предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
«

"Установлена еще одна женщина, совершившая сделку в отношении новорожденного в 2020 году", — сказали в ведомстве.

Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В Москве вынесли приговор женщинам, пытавшимся продать ребенка
10 июля, 17:53
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, новая обвиняемая помогла узаконить роды и оформить сделку по продаже младенца другой фигурантке уголовного дела Наталье Патоке.
Основной обвиняемой по делу проходит многодетная мать Юлия Логинова. В отношении нее началась проверка после того, как стало известно, что в крови мальчика 2015 года рождения нашли лекарство, запрещенное при его заболевании. Тогда возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки удалось установить, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей, рожденных в период между 2006 и 2019 годами.
Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010-м Логиновой сделали операцию, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из более поздних детей — ее родные.
После этого возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов".
Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии — еще пятерых фигуранток, среди которых суррогатная мать Фируза Усканова и Патока, организовавшая, по данным СМИ, кризисный приют для женщин.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В Ингушетии вынесли приговор женщине за продажу новорожденного
24 мая, 11:47
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала