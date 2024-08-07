https://ria.ru/20240807/delo-1964757235.html

В деле о торговле детьми в Москве появилась новая фигурантка

В деле о торговле детьми в Москве появилась новая фигурантка - РИА Новости, 07.08.2024

В деле о торговле детьми в Москве появилась новая фигурантка

Новая фигурантка появилась в деле о торговле детьми, ей уже предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Москве. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:56

2024-08-07T19:56

2024-08-07T21:10

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Новая фигурантка появилась в деле о торговле детьми, ей уже предъявили обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Москве. "Установлена еще одна женщина, совершившая сделку в отношении новорожденного в 2020 году", — сказали в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, новая обвиняемая помогла узаконить роды и оформить сделку по продаже младенца другой фигурантке уголовного дела Наталье Патоке.Основной обвиняемой по делу проходит многодетная мать Юлия Логинова. В отношении нее началась проверка после того, как стало известно, что в крови мальчика 2015 года рождения нашли лекарство, запрещенное при его заболевании. Тогда возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки удалось установить, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей, рожденных в период между 2006 и 2019 годами.Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010-м Логиновой сделали операцию, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из более поздних детей — ее родные.После этого возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов".Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии — еще пятерых фигуранток, среди которых суррогатная мать Фируза Усканова и Патока, организовавшая, по данным СМИ, кризисный приют для женщин.

https://ria.ru/20240710/prigovor-1958806429.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)