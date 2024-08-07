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Как начиналась самая длительная война в новейшей истории России - РИА Новости, 07.08.2024
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08:00 07.08.2024 (обновлено: 08:03 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/dagestan-1964493074.html
Как начиналась самая длительная война в новейшей истории России
Как начиналась самая длительная война в новейшей истории России - РИА Новости, 07.08.2024
Как начиналась самая длительная война в новейшей истории России
Ровно четверть века назад банда боевиков-исламистов вторглась в Дагестан из соседней Чечни. Это принято считать первым днем Второй чеченской войны. Она... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:00
2024-08-07T08:03
безопасность
справки
россия
москва
северный кавказ
шамиль басаев
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Ровно четверть века назад банда боевиков-исламистов вторглась в Дагестан из соседней Чечни. Это принято считать первым днем Второй чеченской войны. Она продлилась почти десять лет и унесла тысячи жизней. О событиях августа 1999-го — в материале РИА Новости.Готовится серьезноеВ августе 1996-го были подписаны Хасавюртовские соглашения, а в мае 1997-го Российская Федерация и Чеченская Республика Ичкерия заключили Договор о мире и принципах взаимоотношений. Вопрос о статусе мятежного региона отложили до 2001 года.Однако руководство республики, вопреки договоренностям, повело линию на немедленный выход из состава страны. Уже было очевидно, что по правилам оно играть не намерено и планы на регион у него свои.Чечня очень быстро стала превращаться в "серую зону", бандитский анклав. Там процветали работорговля, убийства, террор по отношению к сотрудникам МВД и представителям местных органов власти. На деньги международных террористических организаций создавали лагеря для обучения боевиков, формировали отряды из наемников, в основном арабского происхождения. Усиливалось влияние исламских экстремистов.Дальше — больше: эмиссары террористов начали ездить в "командировки" в попытках сплотить вокруг Чечни на антироссийской основе население других северокавказских республик.Власти Ичкерии никак не препятствовали расширению террористической и криминальной угрозы. С 1997-го непрерывно росло число терактов и бандитских нападений в сопредельных регионах. Экстремисты грабили, убивали, насиловали и угоняли в рабство мирных граждан. Разумеется, в Москве это видели — 20 января 1997 года была создана временная Оперативная группировка сил для прикрытия административной границы Чечни с соседними регионами. Но это несильно помогло — полностью перекрыть горную местность и все тайные тропы было невозможно. И вскоре деятельность чеченских эмиссаров дала свои плоды.Весной 1999-го до 150 боевиков, прошедших подготовку в лагерях в Чечне, при поддержке Шамиля Басаева и саудита Хаттаба начали мелкими группами проникать в Дагестан и создавать в труднодоступных горных селениях военные базы и склады оружия. В июне того же года произошли первые столкновения между экстремистами и дагестанской милицией — несколько силовиков погибло, многие получили ранения.Местное руководство призвало федеральные войска провести крупномасштабную военную операцию против исламистов. Было очевидно: готовится что-то серьезное.Охотники против боевиковПолыхнуло 7 августа. Подразделения так называемой Исламской миротворческой бригады под командованием Басаева и Хаттаба численностью до 500 человек вошли в Ботлихский район, не встречая никакого сопротивления. Бандиты сходу захватили ряд приграничных сел — Ансалту, Рахату, Тандо, Шодроду, Годобери, — объявив о начале операции "Имам Гази-Магомед". Милиция не могла оказать сопротивления превосходящим силам боевиков. Последние были вооружены до зубов — автоматы, пулеметы, в том числе крупнокалиберные, гранатометы, ПТУРы. Очевидно, что "духи" тщательно готовились к нападению, заранее запасали вооружение и боеприпасы, продумывали маршруты. У них не было только бронетехники, но в горной местности она стала бы лишь обузой.Руководство России, пропустившее первый удар, немедленно предприняло ответные меры. В район вторжения были направлены подразделения 136-й отдельной мотострелковой бригады Министерства обороны и 102-й отдельной бригады внутренних войск, а также милицейские формирования местного и центрального подчинения. По всей республике формировались отряды ополчения, в зону боестолкновений устремились добровольцы со всего Северного Кавказа. Тогда в Дагестане очень немногие были готовы признать над собой власть террористов. Местные мужики с гладкоствольными ружьями и охотничьими винтовками дали незваным гостям отпор.В ходе боев, продолжавшихся до 24 августа, отряды боевиков были выбиты с позиций и отошли в Чечню. С 25 августа самолеты Военно-воздушных сил России начали наносить удары по базам и лагерям боевиков на территории Чечни.Но противник был к этому готов и нанес новый удар. Пятого сентября около полутора тысяч боевиков под командованием Басаева и Хаттаба вновь вторглись в Дагестан, заняв селения и господствующие высоты в Новолакском районе. Бандиты планировали захватить Хасавюрт и Буйнакск с последующим выходом к Махачкале. Крупные силы незаконных вооруженных формирований сосредоточились на Кизлярском направлении. Общая численность боевиков на дагестано-чеченской границе достигла десяти тысяч человек.Женщина-геройВ течение августа шли тяжелые бои с террористами в горных районах Дагестана. Боевики публично, под видеосъемку, казнили российских военнослужащих. Но тактика устрашения сыграла в обратную сторону. Российские военные не церемонились с преступниками — уничтожали их всеми доступными силами и средствами.Именно в ходе этих боев сержант Ирина Юрьевна Янина посмертно получила звезду Героя. Согласно наградному документу, она в составе эвакуационной группы оказывала помощь раненым солдатам. С риском для жизни вытащила на себе из-под огня пятнадцать "двухсотых". Трижды на бронетранспортере выезжала непосредственно на линию огня, откуда вывезла еще 28 раненых.Во время четвертой вылазки противник перешел в контратаку. Янина, организовав погрузку раненых, взяла в руки автомат и сама отстреливалась от боевиков. Стреляла, перезаряжала и вновь стреляла. Когда подошел БТР, погрузила "трехсотых" в десантное отделение, запрыгнула внутрь. Но гранатометчики противника поразили машину двумя гранатами РПГ. Раненая сержант помогла бойцам выбраться из горящей машины. А сама не выжила — рванул боекомплект. Ирина Янина стала единственной женщиной, удостоенной Звездой Героя России за чеченские кампании.Это было лишь начало долгой и кровавой войны. Впереди — Норд-Ост и Беслан, теракты в Москве, взрывы самолетов над Тульской и Ростовской областями, подрыв "Невского экспресса". Но в итоге бандитское подполье на Северном Кавказе удалось подавить.
https://ria.ru/20240729/prokuror-1962727013.html
https://ria.ru/20240722/tamaev-1961271204.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, справки, россия, москва, северный кавказ, шамиль басаев
Безопасность, Справки, Россия, Москва, Северный Кавказ, Шамиль Басаев
Как начиналась самая длительная война в новейшей истории России

Двадцать пять лет назад террористы вторглись в Дагестан

© AP Photo / STRВоеннослужащий МВД Дагестана ищет оставшихся исламских боевиков в дагестанском селе Карамахи. 16 сентября 1999 года
Военнослужащий МВД Дагестана ищет оставшихся исламских боевиков в дагестанском селе Карамахи. 16 сентября 1999 года - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / STR
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Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Ровно четверть века назад банда боевиков-исламистов вторглась в Дагестан из соседней Чечни. Это принято считать первым днем Второй чеченской войны. Она продлилась почти десять лет и унесла тысячи жизней. О событиях августа 1999-го — в материале РИА Новости.

Готовится серьезное

В августе 1996-го были подписаны Хасавюртовские соглашения, а в мае 1997-го Российская Федерация и Чеченская Республика Ичкерия заключили Договор о мире и принципах взаимоотношений. Вопрос о статусе мятежного региона отложили до 2001 года.
Однако руководство республики, вопреки договоренностям, повело линию на немедленный выход из состава страны. Уже было очевидно, что по правилам оно играть не намерено и планы на регион у него свои.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСолдаты выносят с места боя убитого бойца 6-й роты 104-го полка ВДВ Российской Федерации
Солдаты выносят с места боя убитого бойца 6-й роты 104-го полка ВДВ Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Солдаты выносят с места боя убитого бойца 6-й роты 104-го полка ВДВ Российской Федерации
Чечня очень быстро стала превращаться в "серую зону", бандитский анклав. Там процветали работорговля, убийства, террор по отношению к сотрудникам МВД и представителям местных органов власти. На деньги международных террористических организаций создавали лагеря для обучения боевиков, формировали отряды из наемников, в основном арабского происхождения. Усиливалось влияние исламских экстремистов.
Дальше — больше: эмиссары террористов начали ездить в "командировки" в попытках сплотить вокруг Чечни на антироссийской основе население других северокавказских республик.
Власти Ичкерии никак не препятствовали расширению террористической и криминальной угрозы. С 1997-го непрерывно росло число терактов и бандитских нападений в сопредельных регионах. Экстремисты грабили, убивали, насиловали и угоняли в рабство мирных граждан. Разумеется, в Москве это видели — 20 января 1997 года была создана временная Оперативная группировка сил для прикрытия административной границы Чечни с соседними регионами. Но это несильно помогло — полностью перекрыть горную местность и все тайные тропы было невозможно. И вскоре деятельность чеченских эмиссаров дала свои плоды.
© AFP 2024 / Joel SagetРоссийский танк возле Грозного, 27 января 2000 года
Российский танк возле Грозного, 27 января 2000 года - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AFP 2024 / Joel Saget
Российский танк возле Грозного, 27 января 2000 года
Весной 1999-го до 150 боевиков, прошедших подготовку в лагерях в Чечне, при поддержке Шамиля Басаева и саудита Хаттаба начали мелкими группами проникать в Дагестан и создавать в труднодоступных горных селениях военные базы и склады оружия. В июне того же года произошли первые столкновения между экстремистами и дагестанской милицией — несколько силовиков погибло, многие получили ранения.
Местное руководство призвало федеральные войска провести крупномасштабную военную операцию против исламистов. Было очевидно: готовится что-то серьезное.

Охотники против боевиков

Полыхнуло 7 августа. Подразделения так называемой Исламской миротворческой бригады под командованием Басаева и Хаттаба численностью до 500 человек вошли в Ботлихский район, не встречая никакого сопротивления. Бандиты сходу захватили ряд приграничных сел — Ансалту, Рахату, Тандо, Шодроду, Годобери, — объявив о начале операции "Имам Гази-Магомед". Милиция не могла оказать сопротивления превосходящим силам боевиков. Последние были вооружены до зубов — автоматы, пулеметы, в том числе крупнокалиберные, гранатометы, ПТУРы. Очевидно, что "духи" тщательно готовились к нападению, заранее запасали вооружение и боеприпасы, продумывали маршруты. У них не было только бронетехники, но в горной местности она стала бы лишь обузой.
Боевики Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев в суде - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Прокурор запросил по 24 года фигурантам дела о теракте в Чечне
29 июля, 16:08
Руководство России, пропустившее первый удар, немедленно предприняло ответные меры. В район вторжения были направлены подразделения 136-й отдельной мотострелковой бригады Министерства обороны и 102-й отдельной бригады внутренних войск, а также милицейские формирования местного и центрального подчинения. По всей республике формировались отряды ополчения, в зону боестолкновений устремились добровольцы со всего Северного Кавказа. Тогда в Дагестане очень немногие были готовы признать над собой власть террористов. Местные мужики с гладкоствольными ружьями и охотничьими винтовками дали незваным гостям отпор.
В ходе боев, продолжавшихся до 24 августа, отряды боевиков были выбиты с позиций и отошли в Чечню. С 25 августа самолеты Военно-воздушных сил России начали наносить удары по базам и лагерям боевиков на территории Чечни.
Блогер Асхаб Тамаев - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Власти Чечни заступились за блогера Тамаева
22 июля, 16:50
Но противник был к этому готов и нанес новый удар. Пятого сентября около полутора тысяч боевиков под командованием Басаева и Хаттаба вновь вторглись в Дагестан, заняв селения и господствующие высоты в Новолакском районе. Бандиты планировали захватить Хасавюрт и Буйнакск с последующим выходом к Махачкале. Крупные силы незаконных вооруженных формирований сосредоточились на Кизлярском направлении. Общая численность боевиков на дагестано-чеченской границе достигла десяти тысяч человек.

Женщина-герой

В течение августа шли тяжелые бои с террористами в горных районах Дагестана. Боевики публично, под видеосъемку, казнили российских военнослужащих. Но тактика устрашения сыграла в обратную сторону. Российские военные не церемонились с преступниками — уничтожали их всеми доступными силами и средствами.
© РИА Новости / NewsTeam | Перейти в медиабанкСпецоперация в дагестанском селе
Спецоперация в дагестанском селе - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / NewsTeam
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Спецоперация в дагестанском селе
Именно в ходе этих боев сержант Ирина Юрьевна Янина посмертно получила звезду Героя. Согласно наградному документу, она в составе эвакуационной группы оказывала помощь раненым солдатам. С риском для жизни вытащила на себе из-под огня пятнадцать "двухсотых". Трижды на бронетранспортере выезжала непосредственно на линию огня, откуда вывезла еще 28 раненых.
Во время четвертой вылазки противник перешел в контратаку. Янина, организовав погрузку раненых, взяла в руки автомат и сама отстреливалась от боевиков. Стреляла, перезаряжала и вновь стреляла. Когда подошел БТР, погрузила "трехсотых" в десантное отделение, запрыгнула внутрь. Но гранатометчики противника поразили машину двумя гранатами РПГ. Раненая сержант помогла бойцам выбраться из горящей машины. А сама не выжила — рванул боекомплект. Ирина Янина стала единственной женщиной, удостоенной Звездой Героя России за чеченские кампании.
© РИА Новости / В. Баранец | Перейти в медиабанкСело Новолакское. Члены отряда самообороны
Село Новолакское. Члены отряда самообороны - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / В. Баранец
Перейти в медиабанк
Село Новолакское. Члены отряда самообороны
Это было лишь начало долгой и кровавой войны. Впереди — Норд-Ост и Беслан, теракты в Москве, взрывы самолетов над Тульской и Ростовской областями, подрыв "Невского экспресса". Но в итоге бандитское подполье на Северном Кавказе удалось подавить.
 
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