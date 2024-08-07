https://ria.ru/20240807/buryatiya-1964550277.html
В Бурятии запретили умерщвлять бездомных животных
В Бурятии запретили умерщвлять бездомных животных - РИА Новости, 07.08.2024
В Бурятии запретили умерщвлять бездомных животных
Верховный суд (ВС) Бурятии запретил умерщвлять бездомных животных, признанных невостребованными в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T06:23
2024-08-07T06:23
2024-08-07T06:23
россия
республика бурятия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724835_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_7b77a129f3d69bc63b18e58947e28e89.jpg
УЛАН-УДЭ, 7 авг – РИА Новости. Верховный суд (ВС) Бурятии запретил умерщвлять бездомных животных, признанных невостребованными в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания, сообщает пресс-служба суда. Во вторник ВС Бурятии рассмотрел административное дело зоозащитников об оспаривании отдельных положений регионального закона от 22 ноября 2023 года "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории республики Бурятия". "Признан недействующим с даты вступления решения суда в законную силу пункт 6 части 2 статьи 8 закона Республики Бурятия №185-VII от 22 ноября 2023 года, которым предусмотрено умерщвление животных по основанию невостребованности в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания. В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения", - говорится в сообщении. При этом решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение одного месяца. В ноябре 2023 года в Бурятии был принят закон о порядке обращения с бездомными животными. По нему в ряде случаев разрешается умерщвление животных без владельцев, так как, по мнению законодателей, действующая сейчас система ОСВВ ("отлов, вакцинация, стерилизация, выпуск") имеет целый ряд недостатков и требует значительных материальных затрат. Усыплять собак можно только в случаях, если у животного неизлечимая болезнь, и это приносит ему страдания, если оно является переносчиком опасных болезней или получило травму, несовместимую с жизнью. Также среди оснований – факт нападения конкретного бездомного животного на людей и признание его опасным для человека, а также если животное оказалось невостребованным в течение 30 календарных дней пребывания в пунктах временного содержания. Зоозащитники подали иск к нapoднoму хypaлу (парламенту) Бурятии с требованием отменить закон об эвтаназии. Разбирательство началось 17 января. В феврале Верховный суд Бурятии временно приостановил эвтаназию бездомных животных, признанных невостребованными в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания, в связи с направлением запроса в Конституционный суд (КС) РФ. КС России 18 июля признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека. Истцы считают неправомерной норму, предусматривающую возможность умерщвления жизнеспособных животных после отлова, если в течение месяца их не забрали ни новые хозяева, ни какие-либо предприятия или организации.
https://ria.ru/20240718/ks-1960416215.html
https://ria.ru/20231220/zhivotnye-1917075742.html
россия
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724835_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_4895c06ef04bd9ad19778e0bac391ad2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика бурятия, общество
Россия, Республика Бурятия, Общество
В Бурятии запретили умерщвлять бездомных животных
Верховный суд Бурятии запретил умерщвлять невостребованных бездомных животных
УЛАН-УДЭ, 7 авг – РИА Новости. Верховный суд (ВС) Бурятии запретил умерщвлять бездомных животных, признанных невостребованными в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания, сообщает пресс-служба суда.
Во вторник ВС Бурятии рассмотрел административное дело зоозащитников об оспаривании отдельных положений регионального закона от 22 ноября 2023 года "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории республики Бурятия".
"Признан недействующим с даты вступления решения суда в законную силу пункт 6 части 2 статьи 8 закона Республики Бурятия
№185-VII от 22 ноября 2023 года, которым предусмотрено умерщвление животных по основанию невостребованности в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания. В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения", - говорится в сообщении.
При этом решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение одного месяца.
В ноябре 2023 года в Бурятии был принят закон о порядке обращения с бездомными животными. По нему в ряде случаев разрешается умерщвление животных без владельцев, так как, по мнению законодателей, действующая сейчас система ОСВВ ("отлов, вакцинация, стерилизация, выпуск") имеет целый ряд недостатков и требует значительных материальных затрат. Усыплять собак можно только в случаях, если у животного неизлечимая болезнь, и это приносит ему страдания, если оно является переносчиком опасных болезней или получило травму, несовместимую с жизнью. Также среди оснований – факт нападения конкретного бездомного животного на людей и признание его опасным для человека, а также если животное оказалось невостребованным в течение 30 календарных дней пребывания в пунктах временного содержания. Зоозащитники подали иск к нapoднoму хypaлу (парламенту) Бурятии с требованием отменить закон об эвтаназии. Разбирательство началось 17 января.
В феврале Верховный суд Бурятии временно приостановил эвтаназию бездомных животных, признанных невостребованными в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания, в связи с направлением запроса в Конституционный суд (КС) РФ
.
КС России 18 июля признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека. Истцы считают неправомерной норму, предусматривающую возможность умерщвления жизнеспособных животных после отлова, если в течение месяца их не забрали ни новые хозяева, ни какие-либо предприятия или организации.