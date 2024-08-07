https://ria.ru/20240807/burtseva-1964648699.html

Посольство в Эстонии сочло обвинения против журналистки Бурцевой циничными

Посольство в Эстонии сочло обвинения против журналистки Бурцевой циничными - РИА Новости, 07.08.2024

Посольство в Эстонии сочло обвинения против журналистки Бурцевой циничными

Обвинения, выдвинутые в Эстонии против журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с интернет-изданием Baltnews, циничны, Таллин пытается свести счеты с... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:16

2024-08-07T14:16

2024-08-07T14:16

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обвинения, выдвинутые в Эстонии против журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с интернет-изданием Baltnews, циничны, Таллин пытается свести счеты с неугодными независимыми активистами, заявили в среду в российском посольстве в стране. Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций гражданке Эстонии Бурцевой, сообщила ранее телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру. Как ранее сообщали СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено. Как отметили в российской дипмиссии, "правоохранители" под надуманными предлогами пытаются уличить Бурцеву в нарушении антироссийских санкций и даже "преступлении против эстонского государства". "А инкриминируют ей подготовку статей и материалов, содержание которых не соответствует нарративам местной пропаганды. Где же пресловутая свобода слова, о которой так любят рассуждать власти "демократической" Эстонии?" - указали в посольстве. "Очевидно, что подобные злоупотребления являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами. Рекомендовали бы властям республики вместо продолжения "охоты на ведьм" и повсеместного поиска вымышленной "российской угрозы" заняться, наконец, решением действительно серьезных проблем, среди которых плачевное состояние национальной экономики, сокращение объемов промышленного производства и рост безработицы", - заявили в диппредставительстве.

https://ria.ru/20240807/mid-1964560728.html

https://ria.ru/20240807/burtseva-1964600634.html

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