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Посольство в Эстонии сочло обвинения против журналистки Бурцевой циничными - РИА Новости, 07.08.2024
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14:16 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/burtseva-1964648699.html
Посольство в Эстонии сочло обвинения против журналистки Бурцевой циничными
Посольство в Эстонии сочло обвинения против журналистки Бурцевой циничными - РИА Новости, 07.08.2024
Посольство в Эстонии сочло обвинения против журналистки Бурцевой циничными
Обвинения, выдвинутые в Эстонии против журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с интернет-изданием Baltnews, циничны, Таллин пытается свести счеты с... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:16
2024-08-07T14:16
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обвинения, выдвинутые в Эстонии против журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с интернет-изданием Baltnews, циничны, Таллин пытается свести счеты с неугодными независимыми активистами, заявили в среду в российском посольстве в стране. Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций гражданке Эстонии Бурцевой, сообщила ранее телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру. Как ранее сообщали СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено. Как отметили в российской дипмиссии, "правоохранители" под надуманными предлогами пытаются уличить Бурцеву в нарушении антироссийских санкций и даже "преступлении против эстонского государства". "А инкриминируют ей подготовку статей и материалов, содержание которых не соответствует нарративам местной пропаганды. Где же пресловутая свобода слова, о которой так любят рассуждать власти "демократической" Эстонии?" - указали в посольстве. "Очевидно, что подобные злоупотребления являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами. Рекомендовали бы властям республики вместо продолжения "охоты на ведьм" и повсеместного поиска вымышленной "российской угрозы" заняться, наконец, решением действительно серьезных проблем, среди которых плачевное состояние национальной экономики, сокращение объемов промышленного производства и рост безработицы", - заявили в диппредставительстве.
https://ria.ru/20240807/mid-1964560728.html
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в мире, эстония, россия
В мире, Эстония, Россия
Посольство в Эстонии сочло обвинения против журналистки Бурцевой циничными

Посольство РФ в Эстонии: обвинения против журналистки Baltnews Бурцевой циничны

© Фото опубликовано на сайте Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежомЖурналистка Светлана Бурцева
Журналистка Светлана Бурцева - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото опубликовано на сайте Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом
Журналистка Светлана Бурцева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обвинения, выдвинутые в Эстонии против журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с интернет-изданием Baltnews, циничны, Таллин пытается свести счеты с неугодными независимыми активистами, заявили в среду в российском посольстве в стране.
Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций гражданке Эстонии Бурцевой, сообщила ранее телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру. Как ранее сообщали СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Захарова прокомментировала преследование российской журналистки в Эстонии
Вчера, 09:00
Как отметили в российской дипмиссии, "правоохранители" под надуманными предлогами пытаются уличить Бурцеву в нарушении антироссийских санкций и даже "преступлении против эстонского государства".
"А инкриминируют ей подготовку статей и материалов, содержание которых не соответствует нарративам местной пропаганды. Где же пресловутая свобода слова, о которой так любят рассуждать власти "демократической" Эстонии?" - указали в посольстве.
"Очевидно, что подобные злоупотребления являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами. Рекомендовали бы властям республики вместо продолжения "охоты на ведьм" и повсеместного поиска вымышленной "российской угрозы" заняться, наконец, решением действительно серьезных проблем, среди которых плачевное состояние национальной экономики, сокращение объемов промышленного производства и рост безработицы", - заявили в диппредставительстве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Дело против журналистки Бурцевой сфабриковано, заявили в МИД
Вчера, 11:55
 
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