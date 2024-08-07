https://ria.ru/20240807/burtseva-1964600634.html

Дело против журналистки Бурцевой сфабриковано, заявили в МИД

Дело против журналистки Бурцевой сфабриковано, заявили в МИД - РИА Новости, 07.08.2024

Дело против журналистки Бурцевой сфабриковано, заявили в МИД

Обвинения, выдвинутые в Эстонии против журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с интернет-изданием Baltnews, преследуют лишь одну цель - наказать ее за... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:55

2024-08-07T11:55

2024-08-07T12:04

в мире

эстония

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_10:0:3537:1984_1920x0_80_0_0_93adaae15bffa2fffbe62814c2ddfc9d.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обвинения, выдвинутые в Эстонии против журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с интернет-изданием Baltnews, преследуют лишь одну цель - наказать ее за профессиональную деятельность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очень серьезные обвинения, выдвинутые против Бурцевой, преследуют лишь одну цель – сурово наказать ее за профессиональную деятельность, за то, что она не захотела покорно встроиться в местный мейнстрим и выражала иную, неугодную властям, позицию. Быть независимым журналистом, да и просто здравомыслящим человеком, в Эстонии сопряжено с реальными рисками для жизни", - говорится в комментарии, размещенном на сайте ведомства."Ситуация вокруг Бурцевой и сфабрикованного в отношении нее дела наглядно демонстрирует глубокий кризис и упадок демократии западного образца, ее превращение в неолиберальную диктатуру", - подчеркнула она.Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций гражданке Эстонии Бурцевой, сообщила ранее телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру. Как ранее сообщали СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено.

https://ria.ru/20240805/polsha--1964287017.html

https://ria.ru/20240730/zhurnalist-1962870779.html

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, эстония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)