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Дело против журналистки Бурцевой сфабриковано, заявили в МИД - РИА Новости, 07.08.2024
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11:55 07.08.2024 (обновлено: 12:04 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/burtseva-1964600634.html
Дело против журналистки Бурцевой сфабриковано, заявили в МИД
Дело против журналистки Бурцевой сфабриковано, заявили в МИД - РИА Новости, 07.08.2024
Дело против журналистки Бурцевой сфабриковано, заявили в МИД
Обвинения, выдвинутые в Эстонии против журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с интернет-изданием Baltnews, преследуют лишь одну цель - наказать ее за... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:55
2024-08-07T12:04
в мире
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россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обвинения, выдвинутые в Эстонии против журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с интернет-изданием Baltnews, преследуют лишь одну цель - наказать ее за профессиональную деятельность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очень серьезные обвинения, выдвинутые против Бурцевой, преследуют лишь одну цель – сурово наказать ее за профессиональную деятельность, за то, что она не захотела покорно встроиться в местный мейнстрим и выражала иную, неугодную властям, позицию. Быть независимым журналистом, да и просто здравомыслящим человеком, в Эстонии сопряжено с реальными рисками для жизни", - говорится в комментарии, размещенном на сайте ведомства."Ситуация вокруг Бурцевой и сфабрикованного в отношении нее дела наглядно демонстрирует глубокий кризис и упадок демократии западного образца, ее превращение в неолиберальную диктатуру", - подчеркнула она.Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций гражданке Эстонии Бурцевой, сообщила ранее телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру. Как ранее сообщали СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено.
https://ria.ru/20240805/polsha--1964287017.html
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в мире, эстония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Эстония, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Дело против журналистки Бурцевой сфабриковано, заявили в МИД

МИД: дело против журналистки Бурцевой в Эстонии сфабриковано

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обвинения, выдвинутые в Эстонии против журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с интернет-изданием Baltnews, преследуют лишь одну цель - наказать ее за профессиональную деятельность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очень серьезные обвинения, выдвинутые против Бурцевой, преследуют лишь одну цель – сурово наказать ее за профессиональную деятельность, за то, что она не захотела покорно встроиться в местный мейнстрим и выражала иную, неугодную властям, позицию. Быть независимым журналистом, да и просто здравомыслящим человеком, в Эстонии сопряжено с реальными рисками для жизни", - говорится в комментарии, размещенном на сайте ведомства.
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"Ситуация вокруг Бурцевой и сфабрикованного в отношении нее дела наглядно демонстрирует глубокий кризис и упадок демократии западного образца, ее превращение в неолиберальную диктатуру", - подчеркнула она.
Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций гражданке Эстонии Бурцевой, сообщила ранее телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру. Как ранее сообщали СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено.
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