Дело против журналистки Бурцевой сфабриковано, заявили в МИД
МИД: дело против журналистки Бурцевой в Эстонии сфабриковано
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обвинения, выдвинутые в Эстонии против журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с интернет-изданием Baltnews, преследуют лишь одну цель - наказать ее за профессиональную деятельность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очень серьезные обвинения, выдвинутые против Бурцевой, преследуют лишь одну цель – сурово наказать ее за профессиональную деятельность, за то, что она не захотела покорно встроиться в местный мейнстрим и выражала иную, неугодную властям, позицию. Быть независимым журналистом, да и просто здравомыслящим человеком, в Эстонии сопряжено с реальными рисками для жизни", - говорится в комментарии, размещенном на сайте ведомства.
"Ситуация вокруг Бурцевой и сфабрикованного в отношении нее дела наглядно демонстрирует глубокий кризис и упадок демократии западного образца, ее превращение в неолиберальную диктатуру", - подчеркнула она.
Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций гражданке Эстонии Бурцевой, сообщила ранее телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру. Как ранее сообщали СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено.