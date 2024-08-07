Глава управления буддистов молится за воинов, отражающих атаки под Курском
Глава управления буддистов молится за отражающих атаки в Курской области воинов
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) сообщил, что молится за воинов, отражающих атаки в Курской области, и за скорейшее завершение СВО и наступление мира.
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"От имени Центрального духовного управления буддистов выражаю глубокие соболезнования родным и близким пострадавших в результате атаки ВСУ в Курской области. Я благодарю наших военнослужащих, которые отразили атаки, защищая мирное население. У нас, у нашего многонационального российского народа, есть общее будущее, и сделать его счастливым - это наша общая цель. Мы возносим молитвы за всех погибших и пострадавших, за военнослужащих и мирных жителей, за скорое завершение специальной военной операции, чтобы защитники страны вернулись домой, чтобы наши дети могли жить в безопасности под мирным небом. Ом мани падме хум", - говорится в его заявлении в связи с ситуацией на границе в Курской области, предоставленном РИА Новости.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.