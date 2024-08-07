https://ria.ru/20240807/buddisty-1964783988.html

Глава управления буддистов молится за воинов, отражающих атаки под Курском

Глава управления буддистов молится за воинов, отражающих атаки под Курском - РИА Новости, 07.08.2024

Глава управления буддистов молится за воинов, отражающих атаки под Курском

Председатель центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) сообщил, что молится за воинов, отражающих атаки в Курской области, РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T23:16

2024-08-07T23:16

2024-08-07T23:16

специальная военная операция на украине

россия

курская область

киев

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) сообщил, что молится за воинов, отражающих атаки в Курской области, и за скорейшее завершение СВО и наступление мира. "От имени Центрального духовного управления буддистов выражаю глубокие соболезнования родным и близким пострадавших в результате атаки ВСУ в Курской области. Я благодарю наших военнослужащих, которые отразили атаки, защищая мирное население. У нас, у нашего многонационального российского народа, есть общее будущее, и сделать его счастливым - это наша общая цель. Мы возносим молитвы за всех погибших и пострадавших, за военнослужащих и мирных жителей, за скорое завершение специальной военной операции, чтобы защитники страны вернулись домой, чтобы наши дети могли жить в безопасности под мирным небом. Ом мани падме хум", - говорится в его заявлении в связи с ситуацией на границе в Курской области, предоставленном РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/zhitelnitsa-1964775698.html

https://ria.ru/20240807/pomosch-1964771292.html

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россия, курская область, киев, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины