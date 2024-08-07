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Глава управления буддистов молится за воинов, отражающих атаки под Курском - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:16 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/buddisty-1964783988.html
Глава управления буддистов молится за воинов, отражающих атаки под Курском
Глава управления буддистов молится за воинов, отражающих атаки под Курском - РИА Новости, 07.08.2024
Глава управления буддистов молится за воинов, отражающих атаки под Курском
Председатель центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) сообщил, что молится за воинов, отражающих атаки в Курской области, РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T23:16
2024-08-07T23:16
специальная военная операция на украине
россия
курская область
киев
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) сообщил, что молится за воинов, отражающих атаки в Курской области, и за скорейшее завершение СВО и наступление мира. "От имени Центрального духовного управления буддистов выражаю глубокие соболезнования родным и близким пострадавших в результате атаки ВСУ в Курской области. Я благодарю наших военнослужащих, которые отразили атаки, защищая мирное население. У нас, у нашего многонационального российского народа, есть общее будущее, и сделать его счастливым - это наша общая цель. Мы возносим молитвы за всех погибших и пострадавших, за военнослужащих и мирных жителей, за скорое завершение специальной военной операции, чтобы защитники страны вернулись домой, чтобы наши дети могли жить в безопасности под мирным небом. Ом мани падме хум", - говорится в его заявлении в связи с ситуацией на границе в Курской области, предоставленном РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/zhitelnitsa-1964775698.html
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россия, курская область, киев, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Киев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Глава управления буддистов молится за воинов, отражающих атаки под Курском

Глава управления буддистов молится за отражающих атаки в Курской области воинов

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) сообщил, что молится за воинов, отражающих атаки в Курской области, и за скорейшее завершение СВО и наступление мира.
«
"От имени Центрального духовного управления буддистов выражаю глубокие соболезнования родным и близким пострадавших в результате атаки ВСУ в Курской области. Я благодарю наших военнослужащих, которые отразили атаки, защищая мирное население. У нас, у нашего многонационального российского народа, есть общее будущее, и сделать его счастливым - это наша общая цель. Мы возносим молитвы за всех погибших и пострадавших, за военнослужащих и мирных жителей, за скорое завершение специальной военной операции, чтобы защитники страны вернулись домой, чтобы наши дети могли жить в безопасности под мирным небом. Ом мани падме хум", - говорится в его заявлении в связи с ситуацией на границе в Курской области, предоставленном РИА Новости.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Боевик ВСУ убил жительницу села Куриловка под Курском во время эвакуации
Вчера, 22:09
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Триумфальная арка в Курске - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Определены основные направления помощи Курской области, заявил глава Крыма
Вчера, 21:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКиевВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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