Посольство России призвало россиян избегать мест скопления людей в Британии
Посольство в Лондоне призвало россиян соблюдать осторожность из-за беспорядков
© RTСтолкновения протестующих с британской полицией. Кадр видео
© RT
Столкновения протестующих с британской полицией. Кадр видео
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне в своем Telegram-канале призывает находящихся в Британии россиян соблюдать меры предосторожности и избегать мест массового скопления людей на фоне крупных беспорядков, вспыхнувших в стране после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте.
"В связи с сообщениями в британских СМИ о вероятности продолжения в Великобритании массовых беспорядков, рекомендуем находящимся в Соединенном Королевстве россиянам соблюдать меры предосторожности для обеспечения личной безопасности, по возможности избегать мест массового скопления людей, прежде всего в городах, где такие беспорядки отмечаются в последние дни", - говорится в сообщении дипмиссии.
В конце июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновника нападения задержали, ему предъявили обвинения.
Жители многих городов Британии отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший подросток родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков по всей стране.
По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ сообщил о якобы причастности России к разжиганию ультраправых протестов. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные сообщения.
На фоне беспорядков власти Британии дважды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. Замминистра юстиции Хейди Александер также заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.