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Посольство России призвало россиян избегать мест скопления людей в Британии - РИА Новости, 07.08.2024
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19:49 07.08.2024 (обновлено: 19:57 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/britaniya-1964755895.html
Посольство России призвало россиян избегать мест скопления людей в Британии
Посольство России призвало россиян избегать мест скопления людей в Британии - РИА Новости, 07.08.2024
Посольство России призвало россиян избегать мест скопления людей в Британии
Посольство РФ в Лондоне в своем Telegram-канале призывает находящихся в Британии россиян соблюдать меры предосторожности и избегать мест массового скопления... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:49
2024-08-07T19:57
в мире
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великобритания
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне в своем Telegram-канале призывает находящихся в Британии россиян соблюдать меры предосторожности и избегать мест массового скопления людей на фоне крупных беспорядков, вспыхнувших в стране после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте."В связи с сообщениями в британских СМИ о вероятности продолжения в Великобритании массовых беспорядков, рекомендуем находящимся в Соединенном Королевстве россиянам соблюдать меры предосторожности для обеспечения личной безопасности, по возможности избегать мест массового скопления людей, прежде всего в городах, где такие беспорядки отмечаются в последние дни", - говорится в сообщении дипмиссии.В конце июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновника нападения задержали, ему предъявили обвинения.Жители многих городов Британии отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший подросток родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков по всей стране.По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ сообщил о якобы причастности России к разжиганию ультраправых протестов. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные сообщения.На фоне беспорядков власти Британии дважды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. Замминистра юстиции Хейди Александер также заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
https://ria.ru/20240807/britanija-1964668093.html
https://ria.ru/20240807/britanija-1964588846.html
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в мире, россия, лондон, великобритания, посольство россии в великобритании
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Посольство России в Великобритании
Посольство России призвало россиян избегать мест скопления людей в Британии

Посольство в Лондоне призвало россиян соблюдать осторожность из-за беспорядков

© RTСтолкновения протестующих с британской полицией. Кадр видео
Столкновения протестующих с британской полицией. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© RT
Столкновения протестующих с британской полицией. Кадр видео
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне в своем Telegram-канале призывает находящихся в Британии россиян соблюдать меры предосторожности и избегать мест массового скопления людей на фоне крупных беспорядков, вспыхнувших в стране после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте.
"В связи с сообщениями в британских СМИ о вероятности продолжения в Великобритании массовых беспорядков, рекомендуем находящимся в Соединенном Королевстве россиянам соблюдать меры предосторожности для обеспечения личной безопасности, по возможности избегать мест массового скопления людей, прежде всего в городах, где такие беспорядки отмечаются в последние дни", - говорится в сообщении дипмиссии.
Сотрудник полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Британии с начала беспорядков задержали около 430 человек
Вчера, 15:17
В конце июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновника нападения задержали, ему предъявили обвинения.
Жители многих городов Британии отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший подросток родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков по всей стране.
Люси Конноли - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами
Вчера, 11:12
По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ сообщил о якобы причастности России к разжиганию ультраправых протестов. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные сообщения.
На фоне беспорядков власти Британии дважды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. Замминистра юстиции Хейди Александер также заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Премьер Британии рассказал, когда ожидает конец беспорядков
Вчера, 00:20
 
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