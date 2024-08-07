https://ria.ru/20240807/britaniya-1964670506.html

В Британии вынесли первые приговоры участникам беспорядков

В Британии вынесли первые приговоры участникам беспорядков - РИА Новости, 07.08.2024

В Британии вынесли первые приговоры участникам беспорядков

Первые приговоры были вынесены участникам массовых беспорядков в Великобритании, вспыхнувших в стране после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:24

2024-08-07T15:24

2024-08-07T15:25

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Первые приговоры были вынесены участникам массовых беспорядков в Великобритании, вспыхнувших в стране после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Королевской прокурорской службы. Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что ожидает судебные приговоры для участников беспорядков до конца этой недели. "Первые тюремные приговоры (были вынесены - ред.) тем, кто участвовал в протестах", - сказано в документе Самый большой срок - три года тюрьмы - получил 58-летний Дерек Драммонд, который признал в суде вину в насильственных беспорядках и нападении на сотрудника экстренных служб в Саутпорте, сообщает прокуратура. Суд также приговорил к двум с половиной годам тюремного заключения 29-летнего Дерека Гирана, его обвиняли в насильственных беспорядках и поджоге полицейской машины в Ливерпуле, уточняется в заявлении. Третьим осужденным стал 41-летний Лиам Райли, он получил 20 месяцев тюрьмы, отмечает прокурорская служба. В конце июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновника нападения задержали, ему предъявили обвинения. Жители многих городов Британии отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший подросток родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков по всей стране. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ сообщил о якобы причастности России к разжиганию ультраправых протестов. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные сообщения. На фоне беспорядков власти Британии дважды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. Замминистра юстиции Хейди Александер также заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.

https://ria.ru/20240807/britanija-1964588846.html

https://ria.ru/20240806/britanija-1964482920.html

https://ria.ru/20240807/britanija-1964668093.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, кир стармер, лига английской обороны, беспорядки в британии, великобритания, ливерпуль