https://ria.ru/20240807/britaniya-1964534072.html

Премьер Британии рассказал, когда ожидает конец беспорядков

Премьер Британии рассказал, когда ожидает конец беспорядков - РИА Новости, 07.08.2024

Премьер Британии рассказал, когда ожидает конец беспорядков

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ожидает, что участники массовых беспорядков, вспыхнувших в стране после нападения на детей в английском Саутпорте,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T00:20

2024-08-07T00:20

2024-08-07T00:20

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беспорядки в британии

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ожидает, что участники массовых беспорядков, вспыхнувших в стране после нападения на детей в английском Саутпорте, получат судебные приговоры до конца этой недели. Ранее Королевская прокурорская служба сообщала, что в ходе антииммигрантских протестов с беспорядками были задержаны более 400 человек, а обвинения в неправомерных действиях предъявлены почти 100 людям. Телеканал Sky News сообщал во вторник, что премьер-министр проведет второе заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA на фоне продолжающихся в стране протестов. "Это должно послужить мощным сигналом для всех, кто принимает в этом участие, напрямую или через интернет - с вами, вероятнее всего, разберутся в течение недели", - передает телеканал Sky News слова премьера. Премьер заверил, что правительство делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей страны. Полиция британского графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток, его задержали, и ему предъявили обвинения. Полицейские подтвердили, что не связывают произошедшее с терроризмом. Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после неподтвержденных слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позднее стало известно, что напавший на детей подросток родился в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ сообщил о якобы причастности России к разжиганию ультраправых протестов. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные сообщения. На фоне беспорядков премьер-министр страны Кир Стармер провел в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По его итогам глава правительства пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в социальных сетях. Замминистра юстиции Хейди Александер во вторник заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы шесть тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.

https://ria.ru/20240806/britanija-1964482920.html

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