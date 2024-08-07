В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами
Independent: жену британского чиновника задержали за призыв вредить мигрантам
© Фото : Lucy ConnollyЛюси Конноли
© Фото : Lucy Connolly
Люси Конноли. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Британские правоохранители задержали жену члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Конноли, опубликовавшую пост в соцсети X с призывом сжечь отели с размещенными в них мигрантами после убийства трех детей в британском Саутпорте, сообщает в среду газета Independent.
"Жена члена совета от партии консерваторов была задержана за преступления на почве ненависти после того, как она призвала поджигать отели, в которых живут просители убежища", — говорится в статье.
Отмечается, что публикация была сделана сразу после трагедии, однако вскоре Конноли удалила твит и принесла извинения. По информации издания, женщина находится под стражей.
Полиция британского графства Мерсисайд 29 июля сообщила о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток, его задержали, ему предъявлены обвинения. Полицейские подтвердили, что не связывают произошедшее с терроризмом.
Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после неподтвержденных слухов о том, что виновник нападения — беженец. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ сообщил о якобы причастности России к разжиганию ультраправых протестов. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные сообщения.
На фоне беспорядков премьер-министр страны Кир Стармер провел в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По его итогам глава правительства пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в социальных сетях. Замминистра юстиции Хейди Александер во вторник заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы шесть тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.