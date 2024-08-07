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В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами - РИА Новости, 07.08.2024
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11:12 07.08.2024 (обновлено: 11:34 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/britanija-1964588846.html
В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами
В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами - РИА Новости, 07.08.2024
В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами
Британские правоохранители задержали жену члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Конноли, опубликовавшую пост в соцсети X с призывом сжечь отели с... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:12
2024-08-07T11:34
в мире
уэльс
руанда
лондон
кир стармер
лига английской обороны
беспорядки в британии
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Британские правоохранители задержали жену члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Конноли, опубликовавшую пост в соцсети X с призывом сжечь отели с размещенными в них мигрантами после убийства трех детей в британском Саутпорте, сообщает в среду газета Independent. После трагедии в Саутпорте по сети распространился слух, что за убийством детей стоит проситель убежища. Позднее выяснилось, что нападавшим был подросток, родившийся в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды. "Жена члена совета от партии консерваторов была задержана за преступления на почве ненависти после того, как она призвала поджигать отели, в которых живут просители убежища", — говорится в статье. Отмечается, что публикация была сделана сразу после трагедии, однако вскоре Конноли удалила твит и принесла извинения. По информации издания, женщина находится под стражей. Полиция британского графства Мерсисайд 29 июля сообщила о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток, его задержали, ему предъявлены обвинения. Полицейские подтвердили, что не связывают произошедшее с терроризмом. Жители Саутпорта, Лондона и еще ряда городов отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после неподтвержденных слухов о том, что виновник нападения — беженец. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ сообщил о якобы причастности России к разжиганию ультраправых протестов. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные сообщения. На фоне беспорядков премьер-министр страны Кир Стармер провел в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По его итогам глава правительства пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в социальных сетях. Замминистра юстиции Хейди Александер во вторник заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы шесть тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
https://ria.ru/20240806/britanija-1964482920.html
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в мире, уэльс, руанда, лондон, кир стармер, лига английской обороны, беспорядки в британии
В мире, Уэльс, Руанда, Лондон, Кир Стармер, Лига английской обороны, Беспорядки в Британии
В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами

Independent: жену британского чиновника задержали за призыв вредить мигрантам

© Фото : Lucy ConnollyЛюси Конноли
Люси Конноли - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Lucy Connolly
Люси Конноли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Британские правоохранители задержали жену члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Конноли, опубликовавшую пост в соцсети X с призывом сжечь отели с размещенными в них мигрантами после убийства трех детей в британском Саутпорте, сообщает в среду газета Independent.
После трагедии в Саутпорте по сети распространился слух, что за убийством детей стоит проситель убежища. Позднее выяснилось, что нападавшим был подросток, родившийся в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды.
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"Жена члена совета от партии консерваторов была задержана за преступления на почве ненависти после того, как она призвала поджигать отели, в которых живут просители убежища", — говорится в статье.
Отмечается, что публикация была сделана сразу после трагедии, однако вскоре Конноли удалила твит и принесла извинения. По информации издания, женщина находится под стражей.
Полиция британского графства Мерсисайд 29 июля сообщила о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником нападения оказался 17-летний подросток, его задержали, ему предъявлены обвинения. Полицейские подтвердили, что не связывают произошедшее с терроризмом.
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На фоне беспорядков премьер-министр страны Кир Стармер провел в понедельник заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. По его итогам глава правительства пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в социальных сетях. Замминистра юстиции Хейди Александер во вторник заявила, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы шесть тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
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