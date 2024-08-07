Блок "Победа" направит жалобу в ЕСПЧ из-за отказа в регистрации на выборах
"Победа" направит жалобу в ЕСПЧ на ЦИК Молдавии за отказ в регистрации на выборы
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастники съезда оппозиционного молдавского блока "Победа"
Участники съезда оппозиционного молдавского блока "Победа". Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" направит жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на ЦИК страны за отказ в регистрации на президентских выборах и референдуме, сообщил депутат парламента республики, претендент на пост главы государства от блока Василий Боля в своем Telegram-канале.
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"Естественно, мы не оставим без ответа такой "подарок" от ЦИК. Уже готово обращение в апелляционную палату, составляется жалоба в ЕСПЧ. <…> Уверяю, работа по моему выдвижению кандидатом в главы государства не остановилась ни на минуту", — написал он.
По словам политика, решение ЦИК не стало сенсацией.
"Мы знаем, кто отдал приказ нас не пустить и зачем. <…> Нам послан четкий сигнал: власть не желает нас видеть на выборах любого уровня, в том числе президентских", — отметил Боля.
Сегодня ЦИК отклонила заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названий блока и партии "Победа — Виктория", которая входит в состав политического блока. По словам вице-председателя комиссии Павла Постикэ, причины отказа будут объяснены позднее.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначили на 20 октября. На данный момент 15 политиков, включая Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
В апреле в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). На съезде объявили о создании блока "Победа", в который вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против которого действуют санкции США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партию социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.