https://ria.ru/20240807/blok-1964732849.html

Блок "Победа" направит жалобу в ЕСПЧ из-за отказа в регистрации на выборах

Блок "Победа" направит жалобу в ЕСПЧ из-за отказа в регистрации на выборах - РИА Новости, 07.08.2024

Блок "Победа" направит жалобу в ЕСПЧ из-за отказа в регистрации на выборах

Молдавский оппозиционный блок "Победа" направит жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на ЦИК страны за отказ в регистрации на президентских выборах РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:50

2024-08-07T17:50

2024-08-07T18:38

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илан шор

европейский суд по правам человека (еспч)

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КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" направит жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на ЦИК страны за отказ в регистрации на президентских выборах и референдуме, сообщил депутат парламента республики, претендент на пост главы государства от блока Василий Боля в своем Telegram-канале. "Естественно, мы не оставим без ответа такой "подарок" от ЦИК. Уже готово обращение в апелляционную палату, составляется жалоба в ЕСПЧ. <…> Уверяю, работа по моему выдвижению кандидатом в главы государства не остановилась ни на минуту", — написал он.По словам политика, решение ЦИК не стало сенсацией. "Мы знаем, кто отдал приказ нас не пустить и зачем. <…> Нам послан четкий сигнал: власть не желает нас видеть на выборах любого уровня, в том числе президентских", — отметил Боля. Сегодня ЦИК отклонила заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названий блока и партии "Победа — Виктория", которая входит в состав политического блока. По словам вице-председателя комиссии Павла Постикэ, причины отказа будут объяснены позднее. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначили на 20 октября. На данный момент 15 политиков, включая Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. В апреле в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). На съезде объявили о создании блока "Победа", в который вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против которого действуют санкции США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партию социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.

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https://ria.ru/20240807/moldavija-1964712976.html

https://ria.ru/20240807/moldavija-1964639865.html

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