https://ria.ru/20240807/blinken-1964535063.html

Блинкен призвал не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Блинкен призвал не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.08.2024

Блинкен призвал не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Дальнейшие атаки на Ближнем Востоке повышают риски непредсказуемых последствий, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T00:41

2024-08-07T00:41

2024-08-07T00:54

ближний восток

в мире

сша

энтони блинкен

израиль

иран

хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Дальнейшие атаки на Ближнем Востоке повышают риски непредсказуемых последствий, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Все в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки лишь сохраняют конфликт, нестабильность и опасность для всех. Повышают риски опасных последствий, которые никто не может предсказать и контролировать", - заявил Блинкен на совместной пресс-конференции в Аннаполисе с коллегами из Австралии, которую транслировал сайт Госдепа.Как заявил Блинкен, обязательства США по защите Израиля "несокрушимы". "Мы продолжим защищать Израиль от атак террористических групп или их спонсоров, продолжим защищать наши силы", - сказал он."Никто не должен допустить эскалации конфликта, в последние дни мы были в постоянном контакте с партнерами в регионе и за его пределами… Мы передали это сообщение Ирану и Израилю", - добавил госсекретарь.Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.На прошлой неделе New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html

https://ria.ru/20240806/konflikt-1915630213.html

ближний восток

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израиль

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ближний восток, в мире, сша, энтони блинкен, израиль, иран, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, государственный департамент сша