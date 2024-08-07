https://ria.ru/20240807/biryukov-1964590965.html

Бирюков: на северо-востоке Москвы отремонтируют тоннель Бориса Галушкина

Бирюков: на северо-востоке Москвы отремонтируют тоннель Бориса Галушкина - РИА Новости, 07.08.2024

Бирюков: на северо-востоке Москвы отремонтируют тоннель Бориса Галушкина

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют тоннель Бориса Галушкина на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:21

2024-08-07T11:21

2024-08-07T11:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964590200_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_84fe2ea49b388a1ea861cc971849cc93.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют тоннель Бориса Галушкина на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В четвертом квартале этого года приступим к обновлению тоннеля Бориса Галушкина, расположенного на пересечении одноименной улицы и Проспекта Мира", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что ремонт будет проводиться без полного закрытия сооружения, запланированы поэтапные перекрытия. "Необходимость ремонта вызвана неудовлетворительным состоянием инженерного объекта. В рамках проекта заменим защитно-декоративную облицовку с подсистемой крепления, которая стала разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрационного воздействия, на новое типа "фронтон", - отметил Бирюков. Он напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

https://ria.ru/20240805/podezdy-1964068892.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков