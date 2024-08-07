https://ria.ru/20240807/biryukov-1964590965.html
Бирюков: на северо-востоке Москвы отремонтируют тоннель Бориса Галушкина
Бирюков: на северо-востоке Москвы отремонтируют тоннель Бориса Галушкина - РИА Новости, 07.08.2024
Бирюков: на северо-востоке Москвы отремонтируют тоннель Бориса Галушкина
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют тоннель Бориса Галушкина на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:21
2024-08-07T11:21
2024-08-07T11:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964590200_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_84fe2ea49b388a1ea861cc971849cc93.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют тоннель Бориса Галушкина на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В четвертом квартале этого года приступим к обновлению тоннеля Бориса Галушкина, расположенного на пересечении одноименной улицы и Проспекта Мира", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что ремонт будет проводиться без полного закрытия сооружения, запланированы поэтапные перекрытия. "Необходимость ремонта вызвана неудовлетворительным состоянием инженерного объекта. В рамках проекта заменим защитно-декоративную облицовку с подсистемой крепления, которая стала разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрационного воздействия, на новое типа "фронтон", - отметил Бирюков. Он напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
https://ria.ru/20240805/podezdy-1964068892.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964590200_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_135196f3aaf0a50b8325b8eec6b60344.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют тоннель Бориса Галушкина на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В четвертом квартале этого года приступим к обновлению тоннеля Бориса Галушкина, расположенного на пересечении одноименной улицы и Проспекта Мира", - рассказал Бирюков
.
Заместитель мэра подчеркнул, что ремонт будет проводиться без полного закрытия сооружения, запланированы поэтапные перекрытия.
"Необходимость ремонта вызвана неудовлетворительным состоянием инженерного объекта. В рамках проекта заменим защитно-декоративную облицовку с подсистемой крепления, которая стала разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрационного воздействия, на новое типа "фронтон", - отметил Бирюков.
Он напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.