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Бирюков: на северо-востоке Москвы отремонтируют тоннель Бориса Галушкина - РИА Новости, 07.08.2024
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11:21 07.08.2024
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Бирюков: на северо-востоке Москвы отремонтируют тоннель Бориса Галушкина
Бирюков: на северо-востоке Москвы отремонтируют тоннель Бориса Галушкина - РИА Новости, 07.08.2024
Бирюков: на северо-востоке Москвы отремонтируют тоннель Бориса Галушкина
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют тоннель Бориса Галушкина на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:21
2024-08-07T11:21
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют тоннель Бориса Галушкина на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В четвертом квартале этого года приступим к обновлению тоннеля Бориса Галушкина, расположенного на пересечении одноименной улицы и Проспекта Мира", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что ремонт будет проводиться без полного закрытия сооружения, запланированы поэтапные перекрытия. "Необходимость ремонта вызвана неудовлетворительным состоянием инженерного объекта. В рамках проекта заменим защитно-декоративную облицовку с подсистемой крепления, которая стала разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрационного воздействия, на новое типа "фронтон", - отметил Бирюков. Он напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Бирюков: на северо-востоке Москвы отремонтируют тоннель Бориса Галушкина

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramНа северо-востоке Москвы отремонтируют тоннель Бориса Галушкина
На северо-востоке Москвы отремонтируют тоннель Бориса Галушкина - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
На северо-востоке Москвы отремонтируют тоннель Бориса Галушкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют тоннель Бориса Галушкина на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В четвертом квартале этого года приступим к обновлению тоннеля Бориса Галушкина, расположенного на пересечении одноименной улицы и Проспекта Мира", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что ремонт будет проводиться без полного закрытия сооружения, запланированы поэтапные перекрытия.
"Необходимость ремонта вызвана неудовлетворительным состоянием инженерного объекта. В рамках проекта заменим защитно-декоративную облицовку с подсистемой крепления, которая стала разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрационного воздействия, на новое типа "фронтон", - отметил Бирюков.
Он напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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