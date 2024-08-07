https://ria.ru/20240807/bilety-1964761197.html

Прокуратура проверит сообщения о повышении цен на ж/д билеты до Черноморья

Прокуратура проверит сообщения о повышении цен на ж/д билеты до Черноморья - РИА Новости, 07.08.2024

Прокуратура проверит сообщения о повышении цен на ж/д билеты до Черноморья

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит информацию о повышении стоимости железнодорожных билетов до побережья Черного моря, сообщило... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T20:28

2024-08-07T20:28

2024-08-07T23:42

анапа

москва

московская межрегиональная транспортная прокуратура

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932737012_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_757760349bead8228be760bbfc42ad47.jpg

КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит информацию о повышении стоимости железнодорожных билетов до побережья Черного моря, сообщило ведомство в Telegram-канале. "Московской межрегиональной транспортной прокуратурой во взаимодействии с Южной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров в связи с публикацией в средствах массовой информации сведений о повышении стоимости и отсутствии билетов на поезда, следующие до Черноморского побережья", — говорится в публикации. Ранее издание "Московский комсомолец" опубликовало материал, где собрало жалобы туристов, которые якобы не могут покинуть Анапу из-за отсутствия билетов на поезда. Кроме того, одна из туристок заявила, что единственный билет в Москву, который ей предложил сайт РЖД, стоит больше 70 тысяч рулей на одного человека, при этом маршрут с пересадкой в Ростове-на-Дону. При этом в Минтрансе Кубани заявили РИА Новости, что не получали жалоб от туристов на отсутствие билетов на поезда дальнего следования из курортной Анапы. Вместе с тем в мэрии Анапы подтвердили РИА Новости высокий турпоток в город, сообщив, что номерной фонд курорта загружен на 97,5%. Согласно открытым данным на сайте РЖД, билетов на поезд из Анапы, к примеру, в Москву, практически нет вплоть до 20-х чисел сентября. Однако если отслеживать их появление, то билеты купить вполне реально. Как убедился корреспондент РИА Новости, сразу партия билетов появляется в доступе для покупки за трое суток до необходимой даты отправления поезда. Кроме того, билеты практически всегда доступны за несколько часов до отправления поезда. При этом наряду с местами в плацкарте и купе, стоимость которых не превышает 16 тысяч рублей, доступны и более дорогие места в фирменный поезд в вагоны класса СВ и "люкс", где ценник действительно значительно выше и достигает практически 94 тысяч рублей. Представитель Минтранса в беседе с корреспондентом агентства предположила, что именно такой дорогой билет в вагон "люкс" пассажирке могла автоматически выдать система.

https://ria.ru/20240726/rzhd-1962070169.html

https://ria.ru/20240619/otdykh-1808166408.html

https://ria.ru/20240725/plyazhi-1962036085.html

анапа

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анапа, москва, московская межрегиональная транспортная прокуратура, россия, общество