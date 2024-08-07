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В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности на территории Шебекино и Шебекинского округа в Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:01
2024-08-07T13:01
2024-08-07T13:01
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Шебекино и Шебекинского округа в Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 12.08 мск. Спустя 10 минут тревогу отменили в Белгороде и Белгородский районе, еще через 25 минут опасность отменили в Шебекино и Шебекинском округе. "Шебекино и Шебекинский округ - отбой ракетной опасности", - написал он.
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В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде, районе и Шебекинском округе отменили сигнал ракетной опасности