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В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024

В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности на территории Шебекино и Шебекинского округа в Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:01

2024-08-07T13:01

2024-08-07T13:01

специальная военная операция на украине

белгород

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Шебекино и Шебекинского округа в Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 12.08 мск. Спустя 10 минут тревогу отменили в Белгороде и Белгородский районе, еще через 25 минут опасность отменили в Шебекино и Шебекинском округе. "Шебекино и Шебекинский округ - отбой ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

шебекино

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белгород, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, вооруженные силы украины