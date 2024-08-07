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Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России - РИА Новости, 07.08.2024
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09:09 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/avtomobili-1964563061.html
Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России
Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России - РИА Новости, 07.08.2024
Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России
В июле в России наблюдался рост продаж новых легковых автомобилей по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а доля китайских автомобилей на... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:09
2024-08-07T09:09
экономика
авто
россия
китай
автостат
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В июле в России наблюдался рост продаж новых легковых автомобилей по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а доля китайских автомобилей на отечественном рынке значительно возросла, сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат"."Впервые с середины весны продажи автомобилей по соотношению "месяц к месяцу" пошли вверх: прежде динамика была отрицательной на уровне 6–7 процентов ежемесячно", — отметили в издании.В прошлом месяце рост продаж составил 42,4 процента относительно июля 2023 года, говорится в материале. При этом, добавили в публикации, в июле доля автопроизводителей из Китая в России достигла 61 процента, за год рост составил десять процентов. В сегменте премиум доля китайских брендов составляет 81 процент, подчеркнули в статье. По данным издания, такая тенденция связана с тем, что покупатели стараются приобрести автомобили, пока они не подорожали.В июне РИА Новости по данным взаимной торговли подсчитало, что Китай в мае экспортировал в Россию легковушек на рекордную с прошлого ноября сумму —1,3 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240805/avtomobil-1964111182.html
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экономика, авто, россия, китай, автостат
Экономика, Авто, Россия, Китай, Автостат
Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России

"Известия": в России взлетели продажи автомобилей из Китая

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в районе Смоленского бульвара в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в районе Смоленского бульвара в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на Садовом кольце в районе Смоленского бульвара в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В июле в России наблюдался рост продаж новых легковых автомобилей по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а доля китайских автомобилей на отечественном рынке значительно возросла, сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".
"Впервые с середины весны продажи автомобилей по соотношению "месяц к месяцу" пошли вверх: прежде динамика была отрицательной на уровне 6–7 процентов ежемесячно", — отметили в издании.
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В прошлом месяце рост продаж составил 42,4 процента относительно июля 2023 года, говорится в материале. При этом, добавили в публикации, в июле доля автопроизводителей из Китая в России достигла 61 процента, за год рост составил десять процентов. В сегменте премиум доля китайских брендов составляет 81 процент, подчеркнули в статье. По данным издания, такая тенденция связана с тем, что покупатели стараются приобрести автомобили, пока они не подорожали.
В июне РИА Новости по данным взаимной торговли подсчитало, что Китай в мае экспортировал в Россию легковушек на рекордную с прошлого ноября сумму —1,3 миллиарда долларов.
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