Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России
"Известия": в России взлетели продажи автомобилей из Китая
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в районе Смоленского бульвара в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в районе Смоленского бульвара в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В июле в России наблюдался рост продаж новых легковых автомобилей по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а доля китайских автомобилей на отечественном рынке значительно возросла, сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".
"Впервые с середины весны продажи автомобилей по соотношению "месяц к месяцу" пошли вверх: прежде динамика была отрицательной на уровне 6–7 процентов ежемесячно", — отметили в издании.
В прошлом месяце рост продаж составил 42,4 процента относительно июля 2023 года, говорится в материале. При этом, добавили в публикации, в июле доля автопроизводителей из Китая в России достигла 61 процента, за год рост составил десять процентов. В сегменте премиум доля китайских брендов составляет 81 процент, подчеркнули в статье. По данным издания, такая тенденция связана с тем, что покупатели стараются приобрести автомобили, пока они не подорожали.
В июне РИА Новости по данным взаимной торговли подсчитало, что Китай в мае экспортировал в Россию легковушек на рекордную с прошлого ноября сумму —1,3 миллиарда долларов.