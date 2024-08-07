https://ria.ru/20240807/ataki-1964774530.html

Четыре мирных жителя пострадали в среду при атаках ВСУ на ДНР

Четыре мирных жителя пострадали в среду при атаках ВСУ на ДНР - РИА Новости, 07.08.2024

Четыре мирных жителя пострадали в среду при атаках ВСУ на ДНР

Четыре мирных жителя получили ранения в результате атак украинских войск по территории ДНР в среду, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T22:02

2024-08-07T22:02

2024-08-07T22:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

горловка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_428:303:3072:1790_1920x0_80_0_0_b39fa6e5d6cc6ab9287f202df01e0640.jpg

ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате атак украинских войск по территории ДНР в среду, заявил глава республики Денис Пушилин. "Четыре мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. По данным главы региона, при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников ВСУ в Донецке и Горловке пострадали три мирных жителя, включая пожилую женщину. Кроме того, мужчина в Горловке подорвался на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО. Как отмечает Пушилин, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Отмечается, что при обстрелах повреждения получили два жилых дома в Донецке и поселке Пантелеймоновка. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 22 вооруженные атаки, выпущено порядка 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.

https://ria.ru/20240807/ataki-1964770238.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964758344.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато