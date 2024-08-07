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Четыре мирных жителя пострадали в среду при атаках ВСУ на ДНР - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:02 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/ataki-1964774530.html
Четыре мирных жителя пострадали в среду при атаках ВСУ на ДНР
Четыре мирных жителя пострадали в среду при атаках ВСУ на ДНР - РИА Новости, 07.08.2024
Четыре мирных жителя пострадали в среду при атаках ВСУ на ДНР
Четыре мирных жителя получили ранения в результате атак украинских войск по территории ДНР в среду, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:02
2024-08-07T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате атак украинских войск по территории ДНР в среду, заявил глава республики Денис Пушилин. "Четыре мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. По данным главы региона, при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников ВСУ в Донецке и Горловке пострадали три мирных жителя, включая пожилую женщину. Кроме того, мужчина в Горловке подорвался на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО. Как отмечает Пушилин, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Отмечается, что при обстрелах повреждения получили два жилых дома в Донецке и поселке Пантелеймоновка. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 22 вооруженные атаки, выпущено порядка 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Четыре мирных жителя пострадали в среду при атаках ВСУ на ДНР

Пушилин: при атаках ВСУ по территории ДНР пострадали четыре мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате атак украинских войск по территории ДНР в среду, заявил глава республики Денис Пушилин.
«
"Четыре мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.
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По данным главы региона, при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников ВСУ в Донецке и Горловке пострадали три мирных жителя, включая пожилую женщину. Кроме того, мужчина в Горловке подорвался на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО. Как отмечает Пушилин, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Отмечается, что при обстрелах повреждения получили два жилых дома в Донецке и поселке Пантелеймоновка.
«
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 22 вооруженные атаки, выпущено порядка 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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