https://ria.ru/20240807/ataki-1964774530.html
Четыре мирных жителя пострадали в среду при атаках ВСУ на ДНР
Четыре мирных жителя пострадали в среду при атаках ВСУ на ДНР - РИА Новости, 07.08.2024
Четыре мирных жителя пострадали в среду при атаках ВСУ на ДНР
Четыре мирных жителя получили ранения в результате атак украинских войск по территории ДНР в среду, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:02
2024-08-07T22:02
2024-08-07T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_428:303:3072:1790_1920x0_80_0_0_b39fa6e5d6cc6ab9287f202df01e0640.jpg
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате атак украинских войск по территории ДНР в среду, заявил глава республики Денис Пушилин. "Четыре мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. По данным главы региона, при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников ВСУ в Донецке и Горловке пострадали три мирных жителя, включая пожилую женщину. Кроме того, мужчина в Горловке подорвался на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО. Как отмечает Пушилин, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Отмечается, что при обстрелах повреждения получили два жилых дома в Донецке и поселке Пантелеймоновка. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 22 вооруженные атаки, выпущено порядка 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20240807/ataki-1964770238.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964758344.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_378:252:2773:2048_1920x0_80_0_0_32f7c02be5ab862071129d55a809fadc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Четыре мирных жителя пострадали в среду при атаках ВСУ на ДНР
Пушилин: при атаках ВСУ по территории ДНР пострадали четыре мирных жителя