https://ria.ru/20240807/ataki-1964770238.html

На Западе раскрыли, к чему приведут атаки ВСУ по территории России

На Западе раскрыли, к чему приведут атаки ВСУ по территории России - РИА Новости, 07.08.2024

На Западе раскрыли, к чему приведут атаки ВСУ по территории России

Атаки украинских войск по территории России убедят Москву в том, что с Киевом невозможно вести переговоры о мире, заявил британский аналитик Александр Меркурис... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T21:47

2024-08-07T21:47

2024-08-07T21:47

в мире

россия

киев

курская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Атаки украинских войск по территории России убедят Москву в том, что с Киевом невозможно вести переговоры о мире, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинцы продолжают атаковать российскую территорию. <…> Русские теперь вряд ли будут считать переговоры хорошей идеей. Это убедит их еще больше, что украинцы — невозможный и неприемлемый партнер по переговорам", — сказал эксперт.Как отметил Меркурис, с точки зрения Киева было бы большой ошибкой считать, что агрессивные военные действия против Москвы усилят переговорные позиции Украины в случае возможного дипломатического урегулирования. Такие самоубийственные шаги киевских властей только усугубят положение республики, предупредил аналитик.Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории России остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/plan-1964741648.html

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в мире, россия, киев, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины