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На Западе раскрыли, к чему приведут атаки ВСУ по территории России - РИА Новости, 07.08.2024
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21:47 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/ataki-1964770238.html
На Западе раскрыли, к чему приведут атаки ВСУ по территории России
На Западе раскрыли, к чему приведут атаки ВСУ по территории России - РИА Новости, 07.08.2024
На Западе раскрыли, к чему приведут атаки ВСУ по территории России
Атаки украинских войск по территории России убедят Москву в том, что с Киевом невозможно вести переговоры о мире, заявил британский аналитик Александр Меркурис... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T21:47
2024-08-07T21:47
в мире
россия
киев
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Атаки украинских войск по территории России убедят Москву в том, что с Киевом невозможно вести переговоры о мире, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинцы продолжают атаковать российскую территорию. &lt;…&gt; Русские теперь вряд ли будут считать переговоры хорошей идеей. Это убедит их еще больше, что украинцы — невозможный и неприемлемый партнер по переговорам", — сказал эксперт.Как отметил Меркурис, с точки зрения Киева было бы большой ошибкой считать, что агрессивные военные действия против Москвы усилят переговорные позиции Украины в случае возможного дипломатического урегулирования. Такие самоубийственные шаги киевских властей только усугубят положение республики, предупредил аналитик.Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории России остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/plan-1964741648.html
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в мире, россия, киев, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
На Западе раскрыли, к чему приведут атаки ВСУ по территории России

Меркурис: шаги Киева убедят Москву в том, что с ним не может быть переговоров

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Атаки украинских войск по территории России убедят Москву в том, что с Киевом невозможно вести переговоры о мире, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Украинцы продолжают атаковать российскую территорию. <…> Русские теперь вряд ли будут считать переговоры хорошей идеей. Это убедит их еще больше, что украинцы — невозможный и неприемлемый партнер по переговорам", — сказал эксперт.
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Как отметил Меркурис, с точки зрения Киева было бы большой ошибкой считать, что агрессивные военные действия против Москвы усилят переговорные позиции Украины в случае возможного дипломатического урегулирования. Такие самоубийственные шаги киевских властей только усугубят положение республики, предупредил аналитик.
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории России остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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