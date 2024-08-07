На Западе раскрыли, к чему приведут атаки ВСУ по территории России
Меркурис: шаги Киева убедят Москву в том, что с ним не может быть переговоров
© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Атаки украинских войск по территории России убедят Москву в том, что с Киевом невозможно вести переговоры о мире, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Украинцы продолжают атаковать российскую территорию. <…> Русские теперь вряд ли будут считать переговоры хорошей идеей. Это убедит их еще больше, что украинцы — невозможный и неприемлемый партнер по переговорам", — сказал эксперт.
Как отметил Меркурис, с точки зрения Киева было бы большой ошибкой считать, что агрессивные военные действия против Москвы усилят переговорные позиции Украины в случае возможного дипломатического урегулирования. Такие самоубийственные шаги киевских властей только усугубят положение республики, предупредил аналитик.
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории России остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.