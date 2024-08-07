https://ria.ru/20240807/ataka-1964765367.html

Минздрав назвал число госпитализированных после атак ВСУ в Курской области

Минздрав назвал число госпитализированных после атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Минздрав назвал число госпитализированных после атак ВСУ в Курской области

После обстрелов со стороны украинских националистов в Курской области госпитализированы19 человек, в том числе четверо детей ,состояние четверых пострадавших... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T21:01

2024-08-07T21:01

2024-08-07T21:25

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. После обстрелов со стороны украинских националистов в Курской области госпитализированы19 человек, в том числе четверо детей ,состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое, сообщает Минздрав России."Госпитализированы и получают стационарное лечение 19 человек, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.Уточняется, что состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое. Проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских организаций. Амбулаторная помощь оказана 12 пострадавшим, в том числе двум детям.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)