https://ria.ru/20240807/ataka-1964765367.html
Минздрав назвал число госпитализированных после атак ВСУ в Курской области
Минздрав назвал число госпитализированных после атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Минздрав назвал число госпитализированных после атак ВСУ в Курской области
После обстрелов со стороны украинских националистов в Курской области госпитализированы19 человек, в том числе четверо детей ,состояние четверых пострадавших... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T21:01
2024-08-07T21:01
2024-08-07T21:25
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. После обстрелов со стороны украинских националистов в Курской области госпитализированы19 человек, в том числе четверо детей ,состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое, сообщает Минздрав России."Госпитализированы и получают стационарное лечение 19 человек, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.Уточняется, что состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое. Проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских организаций. Амбулаторная помощь оказана 12 пострадавшим, в том числе двум детям.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав назвал число госпитализированных после атак ВСУ в Курской области
После атаки ВСУ на Курскую область госпитализированы 15 взрослых и четверо детей