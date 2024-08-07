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Минздрав назвал число госпитализированных после атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 07.08.2024 (обновлено: 21:25 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/ataka-1964765367.html
Минздрав назвал число госпитализированных после атак ВСУ в Курской области
Минздрав назвал число госпитализированных после атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Минздрав назвал число госпитализированных после атак ВСУ в Курской области
После обстрелов со стороны украинских националистов в Курской области госпитализированы19 человек, в том числе четверо детей ,состояние четверых пострадавших... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T21:01
2024-08-07T21:25
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. После обстрелов со стороны украинских националистов в Курской области госпитализированы19 человек, в том числе четверо детей ,состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое, сообщает Минздрав России."Госпитализированы и получают стационарное лечение 19 человек, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.Уточняется, что состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое. Проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских организаций. Амбулаторная помощь оказана 12 пострадавшим, в том числе двум детям.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав назвал число госпитализированных после атак ВСУ в Курской области

После атаки ВСУ на Курскую область госпитализированы 15 взрослых и четверо детей

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. После обстрелов со стороны украинских националистов в Курской области госпитализированы19 человек, в том числе четверо детей ,состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое, сообщает Минздрав России.
«
"Госпитализированы и получают стационарное лечение 19 человек, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое. Проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских организаций. Амбулаторная помощь оказана 12 пострадавшим, в том числе двум детям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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