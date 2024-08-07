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В ООН назвали атаку ВСУ на Курскую область эскалацией - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/ataka-1964752889.html
В ООН назвали атаку ВСУ на Курскую область эскалацией
В ООН назвали атаку ВСУ на Курскую область эскалацией - РИА Новости, 07.08.2024
В ООН назвали атаку ВСУ на Курскую область эскалацией
Атака украинских военных на Курскую область повышает риск эскалации обстановки, в ООН выступают за деэскалацию, заявил заместитель официального представителя... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:29
2024-08-07T19:29
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
киев
владимир путин
валерий герасимов
фархан хак
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ООН, 7 авг - РИА Новости. Атака украинских военных на Курскую область повышает риск эскалации обстановки, в ООН выступают за деэскалацию, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак,"Все эти инциденты повышают риск тревожной эскалации кризиса, и мы хотим, чтобы ситуация была как можно более деэскалирована", - сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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в мире, курская область, россия, киев, владимир путин, валерий герасимов, фархан хак, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Киев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Фархан Хак, Вооруженные силы Украины, ООН
В ООН назвали атаку ВСУ на Курскую область эскалацией

ООН: атака украинских военных на Курскую область повышает риск эскалации

© Минобороны РоссииУничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ с применением ОТРК "Искандер"
Уничтожение двух ЗРК Бук-М1 ВСУ с применением ОТРК Искандер - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ с применением ОТРК "Искандер". Архивное фото
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ООН, 7 авг - РИА Новости. Атака украинских военных на Курскую область повышает риск эскалации обстановки, в ООН выступают за деэскалацию, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак,
«
"Все эти инциденты повышают риск тревожной эскалации кризиса, и мы хотим, чтобы ситуация была как можно более деэскалирована", - сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияКиевВладимир ПутинВалерий ГерасимовФархан ХакВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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