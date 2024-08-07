В ООН назвали атаку ВСУ на Курскую область эскалацией
ООН: атака украинских военных на Курскую область повышает риск эскалации
© Минобороны РоссииУничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ с применением ОТРК "Искандер"
© Минобороны России
Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ с применением ОТРК "Искандер". Архивное фото
ООН, 7 авг - РИА Новости. Атака украинских военных на Курскую область повышает риск эскалации обстановки, в ООН выступают за деэскалацию, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак,
«
"Все эти инциденты повышают риск тревожной эскалации кризиса, и мы хотим, чтобы ситуация была как можно более деэскалирована", - сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.