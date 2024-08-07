https://ria.ru/20240807/ataka-1964752889.html

В ООН назвали атаку ВСУ на Курскую область эскалацией

В ООН назвали атаку ВСУ на Курскую область эскалацией - РИА Новости, 07.08.2024

В ООН назвали атаку ВСУ на Курскую область эскалацией

Атака украинских военных на Курскую область повышает риск эскалации обстановки, в ООН выступают за деэскалацию, заявил заместитель официального представителя... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:29

2024-08-07T19:29

2024-08-07T19:29

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

киев

владимир путин

валерий герасимов

фархан хак

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ООН, 7 авг - РИА Новости. Атака украинских военных на Курскую область повышает риск эскалации обстановки, в ООН выступают за деэскалацию, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак,"Все эти инциденты повышают риск тревожной эскалации кризиса, и мы хотим, чтобы ситуация была как можно более деэскалирована", - сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, курская область, россия, киев, владимир путин, валерий герасимов, фархан хак, вооруженные силы украины, оон