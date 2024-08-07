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Тверская область направила медиков в Курск - РИА Новости, 07.08.2024
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16:24 07.08.2024 (обновлено: 16:29 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/ataka-1964690568.html
Тверская область направила медиков в Курск
Тверская область направила медиков в Курск - РИА Новости, 07.08.2024
Тверская область направила медиков в Курск
Специалисты Центра медицины катастроф направлены в Курск из Тверской области, сообщила пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:24
2024-08-07T16:29
специальная военная операция на украине
тверская область
курск
происшествия
россия
курская область
игорь руденя
алексей смирнов (политик)
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РЯЗАНЬ, 7 авг — РИА Новости. Специалисты Центра медицины катастроф направлены в Курск из Тверской области, сообщила пресс-служба правительства Тверской области."От Тверской области в Курск уже направлены специалисты Центра медицины катастроф Верхневолжья. Идет подготовка загородных лагерей для возможного размещения детей из Курской области. При необходимости будут развернуты пункты временного размещения, готовые принять жителей курского региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что губернатор Тверской области Игорь Руденя "поручил оказать необходимую поддержку жителям Курской области, которая подверглась атакам нацистского киевского режима".ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/oblast-1964679437.html
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тверская область, курск, происшествия, россия, курская область, игорь руденя, алексей смирнов (политик) , владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Тверская область, Курск, Происшествия, Россия, Курская область, Игорь Руденя, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Тверская область направила медиков в Курск

В Курск из Тверской области направили специалистов центра медицины катастроф

© Минобороны РоссииПоражение техники ВСУ на границе Курской области
Поражение техники ВСУ на границе Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Минобороны России
Поражение техники ВСУ на границе Курской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 7 авг — РИА Новости. Специалисты Центра медицины катастроф направлены в Курск из Тверской области, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.
"От Тверской области в Курск уже направлены специалисты Центра медицины катастроф Верхневолжья. Идет подготовка загородных лагерей для возможного размещения детей из Курской области. При необходимости будут развернуты пункты временного размещения, готовые принять жителей курского региона", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что губернатор Тверской области Игорь Руденя "поручил оказать необходимую поддержку жителям Курской области, которая подверглась атакам нацистского киевского режима".
ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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Специальная военная операция на УкраинеТверская областьКурскПроисшествияРоссияКурская областьИгорь РуденяАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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