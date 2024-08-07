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На Западе назвали атаку ВСУ на Курскую область абсолютно бессмысленной - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 07.08.2024 (обновлено: 16:34 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/ataka-1964687371.html
На Западе назвали атаку ВСУ на Курскую область абсолютно бессмысленной
На Западе назвали атаку ВСУ на Курскую область абсолютно бессмысленной - РИА Новости, 07.08.2024
На Западе назвали атаку ВСУ на Курскую область абсолютно бессмысленной
Попытка ВСУ атаковать Курскую область абсолютно бессмысленна с оперативной и стратегической точек зрения и выглядит как грубая трата людей и ресурсов, заявил... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:13
2024-08-07T16:34
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
алексей смирнов (политик)
владимир путин
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Попытка ВСУ атаковать Курскую область абсолютно бессмысленна с оперативной и стратегической точек зрения и выглядит как грубая трата людей и ресурсов, заявил аналитик из компании Black Bird Group Паси Паройнен, его слова приводит издание New York Times. "Оперативно и стратегически эта атака абсолютно бессмысленна... Это выглядит как грубая трата людей и ресурсов, которые крайне необходимы в других местах", - заявил эксперт. Как пишет издание, по мнению военных аналитиков, армия России имеет достаточные резервы войск для отражения атаки в Курской области, которая имеет возможность еще больше растянуть и без того уступающие по численности войска Украины. ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/sovfedja-1964655423.html
https://ria.ru/20240807/front-1964597128.html
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россия, курская область, украина, алексей смирнов (политик) , владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Западе назвали атаку ВСУ на Курскую область абсолютно бессмысленной

Аналитик: атака ВСУ на Курскую область выглядит как трата людей и ресурсов

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Попытка ВСУ атаковать Курскую область абсолютно бессмысленна с оперативной и стратегической точек зрения и выглядит как грубая трата людей и ресурсов, заявил аналитик из компании Black Bird Group Паси Паройнен, его слова приводит издание New York Times.
«
"Оперативно и стратегически эта атака абсолютно бессмысленна... Это выглядит как грубая трата людей и ресурсов, которые крайне необходимы в других местах", - заявил эксперт.
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Как пишет издание, по мнению военных аналитиков, армия России имеет достаточные резервы войск для отражения атаки в Курской области, которая имеет возможность еще больше растянуть и без того уступающие по численности войска Украины.
ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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