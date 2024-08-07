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В США сделали заявление после атаки дрона ВСУ в Курской области
В США сделали заявление после атаки дрона ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
В США сделали заявление после атаки дрона ВСУ в Курской области
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X призвал к прекращению кровопролития после террористической атаки дрона ВСУ в Курской области. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:07
2024-08-07T09:07
2024-08-07T09:07
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X призвал к прекращению кровопролития после террористической атаки дрона ВСУ в Курской области."В Курской области украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи, убив двоих человек. Это кровопролитие нужно прекратить…", — написал он.В среду врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что украинские военные ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, врач ранен.Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.
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В мире, Курская область, Киев, Россия, Министерство обороны США, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Политика
В США сделали заявление после атаки дрона ВСУ в Курской области
Макгрегор призвал остановить кровопролитие после атаки дрона ВСУ под Курском