https://ria.ru/20240807/ataka-1964561967.html

В США сделали заявление после атаки дрона ВСУ в Курской области

В США сделали заявление после атаки дрона ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

В США сделали заявление после атаки дрона ВСУ в Курской области

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X призвал к прекращению кровопролития после террористической атаки дрона ВСУ в Курской области. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T09:07

2024-08-07T09:07

2024-08-07T09:07

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курская область

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министерство обороны сша

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вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X призвал к прекращению кровопролития после террористической атаки дрона ВСУ в Курской области."В Курской области украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи, убив двоих человек. Это кровопролитие нужно прекратить…", — написал он.В среду врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что украинские военные ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, врач ранен.Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.

https://ria.ru/20240807/kurskaya-1964556143.html

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в мире, курская область, киев, россия, министерство обороны сша, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, политика