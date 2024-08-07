https://ria.ru/20240807/artisty-1964542695.html
В Госдуме предложили тестировать артистов на алкоголь и наркотики
В Госдуме предложили тестировать артистов на алкоголь и наркотики - РИА Новости, 07.08.2024
В Госдуме предложили тестировать артистов на алкоголь и наркотики
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T03:39
2024-08-07T03:39
2024-08-07T03:39
султан хамзаев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену. "Нужно запретить звёздам эстрады, певцам, шоуменам публично выходить на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Концерт больше 500 человек – нужно ввести обязательную процедуру тестирования на алкоголь или наркотики", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что это должно быть неукоснительное требование. "Нужно ужесточить ответственность за появление публичных лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вплоть до запрета их массовых выступлений", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240805/narkolog-1964073695.html
https://ria.ru/20240720/alkogol-1960865140.html
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султан хамзаев, госдума рф, россия, общество
Султан Хамзаев, Госдума РФ, Россия, Общество
В Госдуме предложили тестировать артистов на алкоголь и наркотики
Хамзаев предложил тестировать артистов на алкоголь перед выходом на сцену
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену.
"Нужно запретить звёздам эстрады, певцам, шоуменам публично выходить на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Концерт больше 500 человек – нужно ввести обязательную процедуру тестирования на алкоголь или наркотики", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что это должно быть неукоснительное требование.
"Нужно ужесточить ответственность за появление публичных лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вплоть до запрета их массовых выступлений", - добавил парламентарий.