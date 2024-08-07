https://ria.ru/20240807/arest-1964735605.html

Суд арестовал главврача челябинского областного онкоцентра

Суд арестовал главврача челябинского областного онкоцентра - РИА Новости, 07.08.2024

Суд арестовал главврача челябинского областного онкоцентра

Суд в среду избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главному врачу медицинского учреждения Челябинска, обвиняемому в хищении более 2,6 миллиона... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:02

2024-08-07T18:02

2024-08-07T18:02

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг - РИА Новости. Суд в среду избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главному врачу медицинского учреждения Челябинска, обвиняемому в хищении более 2,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СКРФ по региону. Как сообщало следствие, с 2021 по 2024 годы главный врач, начальник и рабочий административно-хозяйственной части по предварительному сговору присвоили себе средства федерального бюджета в размере более 2,6 миллиона рублей, поступивших в медучреждение в качестве заработной платы. Эти деньги они похитили под видом фиктивного трудоустройства на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части больницы. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В пресс-службе УФСБ России по региону пояснили, что речь идет о сотрудниках ГАУЗ "Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины". "Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении обвиняемого (главного врача) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября 2024 года", - сказали в пресс-службе. В отношении еще одного из обвиняемых также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении обвиняемой женщины судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий также на 2 месяца, уточнили в СУСК.

https://ria.ru/20240801/volk-1963327423.html

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происшествия, россия, челябинск