Суд арестовал главврача челябинского областного онкоцентра
Главврача челябинского областного онкоцентра арестовали по делу о хищении
Молоточек судьи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг - РИА Новости. Суд в среду избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главному врачу медицинского учреждения Челябинска, обвиняемому в хищении более 2,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СКРФ по региону.
Как сообщало следствие, с 2021 по 2024 годы главный врач, начальник и рабочий административно-хозяйственной части по предварительному сговору присвоили себе средства федерального бюджета в размере более 2,6 миллиона рублей, поступивших в медучреждение в качестве заработной платы. Эти деньги они похитили под видом фиктивного трудоустройства на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части больницы. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
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В пресс-службе УФСБ России по региону пояснили, что речь идет о сотрудниках ГАУЗ "Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины".
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"Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении обвиняемого (главного врача) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября 2024 года", - сказали в пресс-службе.
В отношении еще одного из обвиняемых также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении обвиняемой женщины судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий также на 2 месяца, уточнили в СУСК.
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