Рейтинг@Mail.ru
В Приморье арестовали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/arest-1964549531.html
В Приморье арестовали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку
В Приморье арестовали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку - РИА Новости, 07.08.2024
В Приморье арестовали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку
Мигранта, пытавшегося изнасиловать 25-летнюю девушку на базе отдыха в Приморье, заключили под стражу на два месяца, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T06:05
2024-08-07T06:05
происшествия
россия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Мигранта, пытавшегося изнасиловать 25-летнюю девушку на базе отдыха в Приморье, заключили под стражу на два месяца, сообщает прокуратура региона. Во вторник СУСК РФ по Приморскому краю сообщило о задержании 29-летнего мигранта по подозрению в попытке изнасилования девушки на базе отдыха "Орхидея" в бухте Шамора. По версии следствия, подозреваемый ночью проник в дом, где в это время спала девушка, и попытался ее изнасиловать. Девушка проснулась и стала сопротивляться, а ее муж задержал злоумышленника и передал полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование). По предварительным данным, подозреваемый находится на территории РФ незаконно. "С учетом позиции прокурора суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20240807/prigovor-1964549000.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье арестовали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку

В Приморье арестовали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку на базе отдыха

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Мигранта, пытавшегося изнасиловать 25-летнюю девушку на базе отдыха в Приморье, заключили под стражу на два месяца, сообщает прокуратура региона.
Во вторник СУСК РФ по Приморскому краю сообщило о задержании 29-летнего мигранта по подозрению в попытке изнасилования девушки на базе отдыха "Орхидея" в бухте Шамора. По версии следствия, подозреваемый ночью проник в дом, где в это время спала девушка, и попытался ее изнасиловать. Девушка проснулась и стала сопротивляться, а ее муж задержал злоумышленника и передал полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование). По предварительным данным, подозреваемый находится на территории РФ незаконно.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Житель Магадана получил год принудительных работ за пожар
06:02
"С учетом позиции прокурора суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
 
ПроисшествияРоссияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала