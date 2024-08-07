https://ria.ru/20240807/arest-1964549531.html

В Приморье арестовали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку

В Приморье арестовали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку - РИА Новости, 07.08.2024

В Приморье арестовали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку

Мигранта, пытавшегося изнасиловать 25-летнюю девушку на базе отдыха в Приморье, заключили под стражу на два месяца, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T06:05

2024-08-07T06:05

2024-08-07T06:05

происшествия

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Мигранта, пытавшегося изнасиловать 25-летнюю девушку на базе отдыха в Приморье, заключили под стражу на два месяца, сообщает прокуратура региона. Во вторник СУСК РФ по Приморскому краю сообщило о задержании 29-летнего мигранта по подозрению в попытке изнасилования девушки на базе отдыха "Орхидея" в бухте Шамора. По версии следствия, подозреваемый ночью проник в дом, где в это время спала девушка, и попытался ее изнасиловать. Девушка проснулась и стала сопротивляться, а ее муж задержал злоумышленника и передал полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование). По предварительным данным, подозреваемый находится на территории РФ незаконно. "С учетом позиции прокурора суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20240807/prigovor-1964549000.html

россия

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происшествия, россия, приморский край