https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

У России есть все шансы проскочить экономический апокалипсис

У России есть все шансы проскочить экономический апокалипсис - РИА Новости, 07.08.2024

У России есть все шансы проскочить экономический апокалипсис

Августовская жара и обвал азиатских рынков — это сочетание, от которого россияне обречены вздрагивать до конца жизни. Именно так начинался кризис 1998 года,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T08:00

2024-08-07T08:00

2024-08-07T08:01

цены на нефть

россия

сша

европа

уоррен баффет

джанет йеллен

федеральная резервная система сша

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964499144_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_69c568b82d20ad5000091e83f11c1059.jpg

Августовская жара и обвал азиатских рынков — это сочетание, от которого россияне обречены вздрагивать до конца жизни. Именно так начинался кризис 1998 года, который привел к дефолту России, обвалу рубля, многочисленным банкротствам. Ничего хуже с нами, наверное, не случалось."Черный понедельник" 5 августа вызвал поначалу неприятное дежавю. Рекордно обвалилась японская биржа, вслед за ней посыпались азиатские фондовые рынки, потом красное цунами накрыло Европу и докатилось до США: индекс Nasdaq упал на 17 процентов.Западные деловые издания забеспокоились: "Инвесторы паникуют, выходят в кэш". "Рецессия идет как по нотам", "Такого обвала не было с 1987 года". Однако в России тем временем не происходило ровным счетом ничего.Никто не бежал в обменники и к банкоматам. Волатильность на Мосбирже свелась к 2,5 процента. Рубль, словно в издевку, еще немного прибавил по отношению к доллару. Россияне продолжили массово жариться на пляжах и пить смузи. Собственно, у нас этого пресловутого "черного понедельника" никто и не заметил.Август 2024-го как небо от земли отличается от августа 1998-го. Скажи кто тогда, что нам будет глубоко наплевать на кризисы у западных партнеров, никто бы не поверил. Но именно такой устойчивой и должна быть по-настоящему суверенная экономика. Мы, конечно, и сами с 2014 года шли по этому пути. Однако заметно помогли и санкции от "партнеров" — они позволили нам вовремя соскочить с корабля дураков, который вот-вот налетит на айсберг мирового кризиса.Вчера акции на западных биржах отскочили, однако радоваться пока рано. Индекс страха инвесторов только растет. Все прекрасно понимают, что аттракцион неслыханной щедрости, продолжающийся с 2020 года, когда в экономики ведущих стран Запада влили триллионы, должен вот-вот закончиться.Поводом к "черному понедельнику" называют плохую статистику занятости в США. Но куда более важной причиной панических распродаж стал катастрофический обвал акций Intel и новость о том, что легендарный инвестор Уоррен Баффет сбросил почти половину своих акций Apple и вышел в кэш — сегодня его инвесткомпания Berkshire Hathaway предпочитает держать 277 миллиардов долларов наличными. Это рекорд — и он сам по себе намекает, что крупные инвесторы в ожидании бури задраили все люки.Четверть века назад, в разгар кризиса доткомов Баффет тоже удивительно вовремя сбрасывал акции интернет-компаний, так что его чуйке (или его инсайдам) нельзя не доверять. В начале этого года, как раз перед тем, как начать массированные продажи акций, знаменитый инвестор предупредил, что "когда произойдут экономические потрясения, а они непременно произойдут", его компания попытается "потушить пожар".Ожидание, что осенью США ждет зашкаливающая экономическая турбулентность, в Америке давно стало общим местом. Осталось только назначить виноватого. Демократические СМИ утверждают, что "второй срок Трампа приведет к экономической катастрофе". А сам Трамп назвал "черный понедельник" "Камала-крахом".Однако кто бы ни пришел в Белый дом, Трамп или Харрис, да хоть оба сразу, новые обвалы рынков неизбежны. Хронология предыдущего американского кризиса, Великой рецессии 2007-2008 годов показывает, что Федрезерв накануне кризиса упорно повышал ключевую ставку — то есть действовал точно так же, как в последнее время.Сейчас на ФРС давит бизнес с требованием ставку понизить, однако там боятся это делать: никто не представляет, к чему это понижение приведет. США никогда в истории еще не были в такой глубокой экономической яме.Доллар девальвируется на наших глазах, его ослабление подстегивает непривычно высокая инфляция, а если понизить ставку, то бакс подешевеет еще больше. Небывало огромный госдолг требует только для своего обслуживания около триллиона долларов в год — это больше, чем все военные расходы страны.В мире идет дедолларизация, о которой открыто кручинится экс-глава ФРС Джанет Йеллен. На рынках недвижимости и акций надулись огромные пузыри. По ним видно, что количество нарисованных денег в американской экономике в разы, а то и на порядок превышает реальные активы. И разрулить этот дисбаланс можно только путем грандиозного экономического кризиса — либо путем мировой войны, в которой лишние деньги просто сгорят.Кстати, похоже обстоят дела и у европейских партнеров — они вынуждены тащиться в обозе Вашингтона и, если придется, падать вместе с ним в финансовую пропасть.Ситуация на западных фондовых рынках один в один напоминает положение дел в Вороньей слободке: "Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов".У России с ее энерго- и продовольственной безопасностью есть все шансы этот мировой пожар проскочить и даже погреть на нем руки. Недаром китайские товарищи говорят, что "кризис — это возможность". Одним из существенных бонусов станет то, что у Запада, бьющегося в тисках экономической катастрофы, не останется ни сил, ни средств на Украину — поистине, не до жиру, быть бы живу.

https://ria.ru/20240805/yaponiya-1964198776.html

https://ria.ru/20240805/analitiki-1964137691.html

https://ria.ru/20240805/tramp-1964118429.html

https://ria.ru/20240805/rynok-1964243915.html

https://ria.ru/20240805/pushkov-1964229772.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

цены на нефть, россия, сша, европа, уоррен баффет, джанет йеллен, федеральная резервная система сша, московская биржа, аналитика