https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html
У России есть все шансы проскочить экономический апокалипсис
У России есть все шансы проскочить экономический апокалипсис - РИА Новости, 07.08.2024
У России есть все шансы проскочить экономический апокалипсис
Августовская жара и обвал азиатских рынков — это сочетание, от которого россияне обречены вздрагивать до конца жизни. Именно так начинался кризис 1998 года,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:00
2024-08-07T08:00
2024-08-07T08:01
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Августовская жара и обвал азиатских рынков — это сочетание, от которого россияне обречены вздрагивать до конца жизни. Именно так начинался кризис 1998 года, который привел к дефолту России, обвалу рубля, многочисленным банкротствам. Ничего хуже с нами, наверное, не случалось."Черный понедельник" 5 августа вызвал поначалу неприятное дежавю. Рекордно обвалилась японская биржа, вслед за ней посыпались азиатские фондовые рынки, потом красное цунами накрыло Европу и докатилось до США: индекс Nasdaq упал на 17 процентов.Западные деловые издания забеспокоились: "Инвесторы паникуют, выходят в кэш". "Рецессия идет как по нотам", "Такого обвала не было с 1987 года". Однако в России тем временем не происходило ровным счетом ничего.Никто не бежал в обменники и к банкоматам. Волатильность на Мосбирже свелась к 2,5 процента. Рубль, словно в издевку, еще немного прибавил по отношению к доллару. Россияне продолжили массово жариться на пляжах и пить смузи. Собственно, у нас этого пресловутого "черного понедельника" никто и не заметил.Август 2024-го как небо от земли отличается от августа 1998-го. Скажи кто тогда, что нам будет глубоко наплевать на кризисы у западных партнеров, никто бы не поверил. Но именно такой устойчивой и должна быть по-настоящему суверенная экономика. Мы, конечно, и сами с 2014 года шли по этому пути. Однако заметно помогли и санкции от "партнеров" — они позволили нам вовремя соскочить с корабля дураков, который вот-вот налетит на айсберг мирового кризиса.Вчера акции на западных биржах отскочили, однако радоваться пока рано. Индекс страха инвесторов только растет. Все прекрасно понимают, что аттракцион неслыханной щедрости, продолжающийся с 2020 года, когда в экономики ведущих стран Запада влили триллионы, должен вот-вот закончиться.Поводом к "черному понедельнику" называют плохую статистику занятости в США. Но куда более важной причиной панических распродаж стал катастрофический обвал акций Intel и новость о том, что легендарный инвестор Уоррен Баффет сбросил почти половину своих акций Apple и вышел в кэш — сегодня его инвесткомпания Berkshire Hathaway предпочитает держать 277 миллиардов долларов наличными. Это рекорд — и он сам по себе намекает, что крупные инвесторы в ожидании бури задраили все люки.Четверть века назад, в разгар кризиса доткомов Баффет тоже удивительно вовремя сбрасывал акции интернет-компаний, так что его чуйке (или его инсайдам) нельзя не доверять. В начале этого года, как раз перед тем, как начать массированные продажи акций, знаменитый инвестор предупредил, что "когда произойдут экономические потрясения, а они непременно произойдут", его компания попытается "потушить пожар".Ожидание, что осенью США ждет зашкаливающая экономическая турбулентность, в Америке давно стало общим местом. Осталось только назначить виноватого. Демократические СМИ утверждают, что "второй срок Трампа приведет к экономической катастрофе". А сам Трамп назвал "черный понедельник" "Камала-крахом".Однако кто бы ни пришел в Белый дом, Трамп или Харрис, да хоть оба сразу, новые обвалы рынков неизбежны. Хронология предыдущего американского кризиса, Великой рецессии 2007-2008 годов показывает, что Федрезерв накануне кризиса упорно повышал ключевую ставку — то есть действовал точно так же, как в последнее время.Сейчас на ФРС давит бизнес с требованием ставку понизить, однако там боятся это делать: никто не представляет, к чему это понижение приведет. США никогда в истории еще не были в такой глубокой экономической яме.Доллар девальвируется на наших глазах, его ослабление подстегивает непривычно высокая инфляция, а если понизить ставку, то бакс подешевеет еще больше. Небывало огромный госдолг требует только для своего обслуживания около триллиона долларов в год — это больше, чем все военные расходы страны.В мире идет дедолларизация, о которой открыто кручинится экс-глава ФРС Джанет Йеллен. На рынках недвижимости и акций надулись огромные пузыри. По ним видно, что количество нарисованных денег в американской экономике в разы, а то и на порядок превышает реальные активы. И разрулить этот дисбаланс можно только путем грандиозного экономического кризиса — либо путем мировой войны, в которой лишние деньги просто сгорят.Кстати, похоже обстоят дела и у европейских партнеров — они вынуждены тащиться в обозе Вашингтона и, если придется, падать вместе с ним в финансовую пропасть.Ситуация на западных фондовых рынках один в один напоминает положение дел в Вороньей слободке: "Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов".У России с ее энерго- и продовольственной безопасностью есть все шансы этот мировой пожар проскочить и даже погреть на нем руки. Недаром китайские товарищи говорят, что "кризис — это возможность". Одним из существенных бонусов станет то, что у Запада, бьющегося в тисках экономической катастрофы, не останется ни сил, ни средств на Украину — поистине, не до жиру, быть бы живу.
https://ria.ru/20240805/yaponiya-1964198776.html
https://ria.ru/20240805/analitiki-1964137691.html
https://ria.ru/20240805/tramp-1964118429.html
https://ria.ru/20240805/rynok-1964243915.html
https://ria.ru/20240805/pushkov-1964229772.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
цены на нефть, россия, сша, европа, уоррен баффет, джанет йеллен, федеральная резервная система сша, московская биржа, аналитика
Цены на нефть, Россия, США, Европа, Уоррен Баффет, Джанет Йеллен, Федеральная резервная система США, Московская биржа, Аналитика
Августовская жара и обвал азиатских рынков — это сочетание, от которого россияне обречены вздрагивать до конца жизни. Именно так начинался кризис 1998 года, который привел к дефолту России, обвалу рубля, многочисленным банкротствам. Ничего хуже с нами, наверное, не случалось.
"Черный понедельник" 5 августа вызвал поначалу неприятное дежавю. Рекордно обвалилась японская биржа, вслед за ней посыпались азиатские фондовые рынки, потом красное цунами накрыло Европу
и докатилось до США
: индекс Nasdaq
упал на 17 процентов.
Западные деловые издания забеспокоились: "Инвесторы паникуют, выходят в кэш". "Рецессия идет как по нотам", "Такого обвала не было с 1987 года". Однако в России тем временем не происходило ровным счетом ничего.
Никто не бежал в обменники и к банкоматам. Волатильность на Мосбирже
свелась к 2,5 процента. Рубль, словно в издевку, еще немного прибавил по отношению к доллару. Россияне продолжили массово жариться на пляжах и пить смузи. Собственно, у нас этого пресловутого "черного понедельника" никто и не заметил.
Август 2024-го как небо от земли отличается от августа 1998-го. Скажи кто тогда, что нам будет глубоко наплевать на кризисы у западных партнеров, никто бы не поверил. Но именно такой устойчивой и должна быть по-настоящему суверенная экономика. Мы, конечно, и сами с 2014 года шли по этому пути. Однако заметно помогли и санкции от "партнеров" — они позволили нам вовремя соскочить с корабля дураков, который вот-вот налетит на айсберг мирового кризиса.
Вчера акции на западных биржах отскочили, однако радоваться пока рано. Индекс страха инвесторов только растет. Все прекрасно понимают, что аттракцион неслыханной щедрости, продолжающийся с 2020 года, когда в экономики ведущих стран Запада влили триллионы, должен вот-вот закончиться.
Поводом к "черному понедельнику" называют плохую статистику занятости в США. Но куда более важной причиной панических распродаж стал катастрофический обвал акций Intel и новость о том, что легендарный инвестор Уоррен Баффет
сбросил почти половину своих акций Apple
и вышел в кэш — сегодня его инвесткомпания Berkshire Hathaway
предпочитает держать 277 миллиардов долларов наличными. Это рекорд — и он сам по себе намекает, что крупные инвесторы в ожидании бури задраили все люки.
Четверть века назад, в разгар кризиса доткомов Баффет тоже удивительно вовремя сбрасывал акции интернет-компаний, так что его чуйке (или его инсайдам) нельзя не доверять. В начале этого года, как раз перед тем, как начать массированные продажи акций, знаменитый инвестор предупредил, что "когда произойдут экономические потрясения, а они непременно произойдут", его компания попытается "потушить пожар".
Ожидание, что осенью США ждет зашкаливающая экономическая турбулентность, в Америке
давно стало общим местом. Осталось только назначить виноватого. Демократические СМИ утверждают
, что "второй срок Трампа приведет к экономической катастрофе". А сам Трамп назвал "черный понедельник"
"Камала-крахом".
Однако кто бы ни пришел в Белый дом, Трамп или Харрис, да хоть оба сразу, новые обвалы рынков неизбежны. Хронология предыдущего американского кризиса, Великой рецессии 2007-2008 годов показывает, что Федрезерв накануне кризиса упорно повышал ключевую ставку — то есть действовал точно так же, как в последнее время.
Сейчас на ФРС
давит бизнес с требованием ставку понизить, однако там боятся это делать: никто не представляет, к чему это понижение приведет. США никогда в истории еще не были в такой глубокой экономической яме.
Доллар девальвируется на наших глазах, его ослабление подстегивает непривычно высокая инфляция, а если понизить ставку, то бакс подешевеет еще больше. Небывало огромный госдолг требует только для своего обслуживания около триллиона долларов в год — это больше, чем все военные расходы страны.
В мире идет дедолларизация, о которой открыто кручинится экс-глава ФРС Джанет Йеллен
. На рынках недвижимости и акций надулись огромные пузыри. По ним видно, что количество нарисованных денег в американской экономике в разы, а то и на порядок превышает реальные активы. И разрулить этот дисбаланс можно только путем грандиозного экономического кризиса — либо путем мировой войны, в которой лишние деньги просто сгорят.
Кстати, похоже обстоят дела и у европейских партнеров — они вынуждены тащиться в обозе Вашингтона
и, если придется, падать вместе с ним в финансовую пропасть.
Ситуация на западных фондовых рынках один в один напоминает положение дел в Вороньей слободке: "Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов".
У России с ее энерго- и продовольственной безопасностью есть все шансы этот мировой пожар проскочить и даже погреть на нем руки. Недаром китайские товарищи говорят, что "кризис — это возможность". Одним из существенных бонусов станет то, что у Запада, бьющегося в тисках экономической катастрофы, не останется ни сил, ни средств на Украину
— поистине, не до жиру, быть бы живу.