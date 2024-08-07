В Центральной Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру
В Центральной Антарктиде обновили рекорд максимальной зимней температуры
© РИА Новости / ООО "Запсибгазпром" | Перейти в медиабанкСтроительство и ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде
Строительство и ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские ученые зафиксировали новый рекорд на станции "Восток" в Центральной Антарктиде: накануне температура там поднялась до минус 34,2 градуса, это максимальное значение для зимнего периода в истории наблюдений, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
"Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали максимальную зимнюю температуру за всю историю регулярных наблюдений в самой холодной точке Земли. На станции "Восток" в Центральной Антарктиде 6 августа 2024 года термометр показал минус 34,2 °С", — уточнили в материале.
Сегодня на станции "Восток" уже похолодало до минус 48,8 градуса, отметили в институте.
Июль и август в Центральной Антарктиде — самые холодные месяцы года, средняя многолетняя температура на "Востоке" в июле составляет минус 66,6 градуса, в августе — 67,6 градуса ниже нуля.
Станция "Восток" — единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде. На ней 21 июля 1983 года был зафиксирован абсолютный температурный минимум на планете — рекордные минус 89,2 градуса.