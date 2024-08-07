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В Центральной Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру - РИА Новости, 07.08.2024
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Наука
 
16:19 07.08.2024 (обновлено: 19:53 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/antarktida-1964689000.html
В Центральной Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру
В Центральной Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру - РИА Новости, 07.08.2024
В Центральной Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру
Российские ученые зафиксировали новый рекорд на станции "Восток" в Центральной Антарктиде: накануне температура там поднялась до минус 34,2 градуса, это... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:19
2024-08-07T19:53
наука
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антарктида
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские ученые зафиксировали новый рекорд на станции "Восток" в Центральной Антарктиде: накануне температура там поднялась до минус 34,2 градуса, это максимальное значение для зимнего периода в истории наблюдений, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института. "Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали максимальную зимнюю температуру за всю историю регулярных наблюдений в самой холодной точке Земли. На станции "Восток" в Центральной Антарктиде 6 августа 2024 года термометр показал минус 34,2 °С", — уточнили в материале. Сегодня на станции "Восток" уже похолодало до минус 48,8 градуса, отметили в институте. Июль и август в Центральной Антарктиде — самые холодные месяцы года, средняя многолетняя температура на "Востоке" в июле составляет минус 66,6 градуса, в августе — 67,6 градуса ниже нуля. Станция "Восток" — единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде. На ней 21 июля 1983 года был зафиксирован абсолютный температурный минимум на планете — рекордные минус 89,2 градуса.
https://ria.ru/20240729/antarktida-1962585420.html
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земля, антарктида, наука
Наука, Земля, Антарктида, Наука
В Центральной Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру

В Центральной Антарктиде обновили рекорд максимальной зимней температуры

© РИА Новости / ООО "Запсибгазпром" | Перейти в медиабанкСтроительство и ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде
Строительство и ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции Восток в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / ООО "Запсибгазпром"
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Строительство и ввод в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские ученые зафиксировали новый рекорд на станции "Восток" в Центральной Антарктиде: накануне температура там поднялась до минус 34,2 градуса, это максимальное значение для зимнего периода в истории наблюдений, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
"Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали максимальную зимнюю температуру за всю историю регулярных наблюдений в самой холодной точке Земли. На станции "Восток" в Центральной Антарктиде 6 августа 2024 года термометр показал минус 34,2 °С", — уточнили в материале.
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Сегодня на станции "Восток" уже похолодало до минус 48,8 градуса, отметили в институте.
Июль и август в Центральной Антарктиде — самые холодные месяцы года, средняя многолетняя температура на "Востоке" в июле составляет минус 66,6 градуса, в августе — 67,6 градуса ниже нуля.
Станция "Восток" — единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде. На ней 21 июля 1983 года был зафиксирован абсолютный температурный минимум на планете — рекордные минус 89,2 градуса.
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