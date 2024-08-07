https://ria.ru/20240807/antarktida-1964689000.html

В Центральной Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру

В Центральной Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру - РИА Новости, 07.08.2024

В Центральной Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру

Российские ученые зафиксировали новый рекорд на станции "Восток" в Центральной Антарктиде: накануне температура там поднялась до минус 34,2 градуса, это... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:19

2024-08-07T16:19

2024-08-07T19:53

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антарктида

наука

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские ученые зафиксировали новый рекорд на станции "Восток" в Центральной Антарктиде: накануне температура там поднялась до минус 34,2 градуса, это максимальное значение для зимнего периода в истории наблюдений, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института. "Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали максимальную зимнюю температуру за всю историю регулярных наблюдений в самой холодной точке Земли. На станции "Восток" в Центральной Антарктиде 6 августа 2024 года термометр показал минус 34,2 °С", — уточнили в материале. Сегодня на станции "Восток" уже похолодало до минус 48,8 градуса, отметили в институте. Июль и август в Центральной Антарктиде — самые холодные месяцы года, средняя многолетняя температура на "Востоке" в июле составляет минус 66,6 градуса, в августе — 67,6 градуса ниже нуля. Станция "Восток" — единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде. На ней 21 июля 1983 года был зафиксирован абсолютный температурный минимум на планете — рекордные минус 89,2 градуса.

https://ria.ru/20240729/antarktida-1962585420.html

https://ria.ru/20240626/otkrytie-1955483807.html

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земля, антарктида, наука