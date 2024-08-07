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Четырехзвездочный отель Анапы улучшит сервис, внедрив бережливые технологии - РИА Новости, 07.08.2024
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Краснодарский край
 
11:17 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/anapa-1964590042.html
Четырехзвездочный отель Анапы улучшит сервис, внедрив бережливые технологии
Четырехзвездочный отель Анапы улучшит сервис, внедрив бережливые технологии - РИА Новости, 07.08.2024
Четырехзвездочный отель Анапы улучшит сервис, внедрив бережливые технологии
Четырехзвездочный отель в Анапе присоединился к проекту "Бережливый регион" для улучшения процесса обслуживания отдыхающих, следует из релиза администрации... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:17
2024-08-07T11:17
краснодарский край
анапа
отдых в россии
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КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Четырехзвездочный отель в Анапе присоединился к проекту "Бережливый регион" для улучшения процесса обслуживания отдыхающих, следует из релиза администрации Краснодарского края. "Четырехзвездочный отель в Анапе начал внедрять бережливые технологии. Организация присоединилась к проекту "Бережливый регион". Соответствующее соглашение ООО "Море" подписало с Региональным центром компетенций", - говорится в сообщении. Уточняется, что команда проекта и эксперты регионального центра компетенций оптимизируют процесс комплектации номерного фонда. "По итогу рассчитываем улучшить процесс обслуживания отдыхающих, снизить затраты и сократить время подготовки номеров. Также обучим команду внутренних экспертов, которые в дальнейшем смогут самостоятельно тиражировать полученный опыт на другие направления работы", – добавила руководитель проекта от РЦК Елена Самохина. По данным властей, отель расположен на второй береговой линии в районе поселка Джемете. На территории комплекса есть плавательные бассейны, мини-аквапарк, спрей-парк, детский бассейн с аквагоркой, игровая площадка, спа-комплекс, беседки и уличные тренажеры. Отмечается, что региональный центр компетенций помогает оптимизировать рабочие процессы предприятиям с 2018 года. В организациях туристической индустрии с выручкой более 180 миллионов рублей в год бережливые технологии внедряют по национальному проекту "Производительность труда", с выручкой менее 180 миллионов рублей в год – по проекту "Бережливый регион".
https://ria.ru/20240806/park-1964532012.html
https://ria.ru/20240807/kuban-1964581960.html
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анапа, отдых в россии
Краснодарский край, Анапа, отдых в России

Четырехзвездочный отель Анапы улучшит сервис, внедрив бережливые технологии

CC BY-SA 4.0 / Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края (cropped) / Четырехзвездочный отель Анапы улучшит сервис, внедрив бережливые технологии
Четырехзвездочный отель Анапы улучшит сервис, внедрив бережливые технологии - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края (cropped) /
Четырехзвездочный отель Анапы улучшит сервис, внедрив бережливые технологии
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КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Четырехзвездочный отель в Анапе присоединился к проекту "Бережливый регион" для улучшения процесса обслуживания отдыхающих, следует из релиза администрации Краснодарского края.
"Четырехзвездочный отель в Анапе начал внедрять бережливые технологии. Организация присоединилась к проекту "Бережливый регион". Соответствующее соглашение ООО "Море" подписало с Региональным центром компетенций", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что команда проекта и эксперты регионального центра компетенций оптимизируют процесс комплектации номерного фонда.
"По итогу рассчитываем улучшить процесс обслуживания отдыхающих, снизить затраты и сократить время подготовки номеров. Также обучим команду внутренних экспертов, которые в дальнейшем смогут самостоятельно тиражировать полученный опыт на другие направления работы", – добавила руководитель проекта от РЦК Елена Самохина.
По данным властей, отель расположен на второй береговой линии в районе поселка Джемете. На территории комплекса есть плавательные бассейны, мини-аквапарк, спрей-парк, детский бассейн с аквагоркой, игровая площадка, спа-комплекс, беседки и уличные тренажеры.
Отмечается, что региональный центр компетенций помогает оптимизировать рабочие процессы предприятиям с 2018 года. В организациях туристической индустрии с выручкой более 180 миллионов рублей в год бережливые технологии внедряют по национальному проекту "Производительность труда", с выручкой менее 180 миллионов рублей в год – по проекту "Бережливый регион".
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Краснодарский крайАнапаотдых в России
 
 
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