https://ria.ru/20240807/anapa-1964590042.html

Четырехзвездочный отель Анапы улучшит сервис, внедрив бережливые технологии

Четырехзвездочный отель Анапы улучшит сервис, внедрив бережливые технологии - РИА Новости, 07.08.2024

Четырехзвездочный отель Анапы улучшит сервис, внедрив бережливые технологии

Четырехзвездочный отель в Анапе присоединился к проекту "Бережливый регион" для улучшения процесса обслуживания отдыхающих, следует из релиза администрации... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:17

2024-08-07T11:17

2024-08-07T11:17

краснодарский край

анапа

отдых в россии

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КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Четырехзвездочный отель в Анапе присоединился к проекту "Бережливый регион" для улучшения процесса обслуживания отдыхающих, следует из релиза администрации Краснодарского края. "Четырехзвездочный отель в Анапе начал внедрять бережливые технологии. Организация присоединилась к проекту "Бережливый регион". Соответствующее соглашение ООО "Море" подписало с Региональным центром компетенций", - говорится в сообщении. Уточняется, что команда проекта и эксперты регионального центра компетенций оптимизируют процесс комплектации номерного фонда. "По итогу рассчитываем улучшить процесс обслуживания отдыхающих, снизить затраты и сократить время подготовки номеров. Также обучим команду внутренних экспертов, которые в дальнейшем смогут самостоятельно тиражировать полученный опыт на другие направления работы", – добавила руководитель проекта от РЦК Елена Самохина. По данным властей, отель расположен на второй береговой линии в районе поселка Джемете. На территории комплекса есть плавательные бассейны, мини-аквапарк, спрей-парк, детский бассейн с аквагоркой, игровая площадка, спа-комплекс, беседки и уличные тренажеры. Отмечается, что региональный центр компетенций помогает оптимизировать рабочие процессы предприятиям с 2018 года. В организациях туристической индустрии с выручкой более 180 миллионов рублей в год бережливые технологии внедряют по национальному проекту "Производительность труда", с выручкой менее 180 миллионов рублей в год – по проекту "Бережливый регион".

https://ria.ru/20240806/park-1964532012.html

https://ria.ru/20240807/kuban-1964581960.html

анапа

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анапа, отдых в россии