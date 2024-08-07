https://ria.ru/20240807/almazy-1964707609.html

Панно из более семи тысяч карат алмазов покажут в Якутии

Панно из более семи тысяч карат алмазов покажут в Якутии - РИА Новости, 07.08.2024

Панно из более семи тысяч карат алмазов покажут в Якутии

Панно из более 7 тысяч карат алмазов покажут посетителям выставки "АЛРОСА – алмазная история Якутии", приуроченной к 75-летию находки первого алмаза в Якутии,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:17

2024-08-07T17:17

2024-08-07T17:17

республика саха (якутия)

якутск

айсен николаев

алроса

алмазы

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ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Панно из более 7 тысяч карат алмазов покажут посетителям выставки "АЛРОСА – алмазная история Якутии", приуроченной к 75-летию находки первого алмаза в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "На площадке выставочного комплекса "Сокровищница Якутии" в Якутске состоялось официальное открытие совместной экспозиции АЛРОСА и Гохрана Республики Саха "АЛРОСА – алмазная история Якутии". Выставка приурочена к 75-летию находки первого алмаза в регионе, что стало одним из важнейших событий в истории российской и мировой алмазодобычи. На экспозиции выставят панно из более 7 тысяч карат алмазов", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что дата открытия экспозиции выбрана неслучайно – 7 августа 1949 года геологи Амакинской экспедиции на реке Вилюй в Западной Якутии нашли первый алмаз. Спустя пять лет, в 1954 году, советский геолог Лариса Попугаева откроет кимберлитовую трубку "Зарница" – первое коренное месторождение алмазов в нашей стране. Двадцать первого августа исполнится 70 лет со дня этого знаменательного события. "Возникновение и развитие алмазной промышленности навсегда изменили историю и жизнь Якутии. Благодаря труду многих десятков тысяч первопроходцев, геологов, алмазодобытчиков, был в значительной мере создан промышленный потенциал нашей республики. Сегодня АЛРОСА является флагманом экономики региона и примером социально-ориентированной компании, создающей тысячи рабочих мест и поддерживающей масштабные социальные проекты и обеспечивающей около трети доходов бюджета республики", - отметил глава Якутии Айсен Николаев. Заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Дьячковский сказал, что компания гордится своей историей. "В ней много выдающихся имен, открытий и достижений, которые повлияли на развитие не только нашей компании и республики, но и всей мировой алмазной отрасли. Мы очень рады возможности представить вниманию якутян основные вехи славной истории отечественной алмазодобычи, а также результаты труда нескольких поколений наших работников", – подчеркнул он. Главным украшением выставки станут алмазы, бриллианты и ювелирные украшения. Это 60 уникальных алмазов из коллекции АЛРОСА, которые впервые выставляются в Якутии. Среди них драгоценные камни, получившие названия за свои очень редкие и необычные формы: "Звезда", "Поле чудес", "Карась", "Птичка", а также крупные алмазы, которым были присвоены имена выдающихся якутян в рамках проекта "100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии". Компания также представит украшения с бриллиантами из коллекций собственных ювелирных брендов и реплики трех знаменитых камней, ограненных в разные годы мастерами АЛРОСА: 14,8-каратного розового бриллианта "Призрак Розы", 20,7-каратного бриллианта медового цвета "Жар-птица" и самого крупного российского бриллианта – 100-каратного The Spectacle.

https://ria.ru/20240619/yakutsk-1954058746.html

якутск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

якутск, айсен николаев, алроса, алмазы