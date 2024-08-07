Отряд спецназа "Ахмат" находится в Курской области, сообщил Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: один отряд уже находится в Курской области
Апты Алаудинов. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что находится в Курской области, как и один из отрядов спецназа "Ахмат".
Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале Алаудинова.
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"Я уже нахожусь в Курской области, и спецназ "Ахмат", один из отрядов находится здесь. Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства. Ничего критического не произошло", - сказал Алаудинов.
По его словам, в приграничных районах Курской области противник "пытается продвигаться, наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы". "Но, повторюсь, даст Бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, эти силы будут уничтожены", - заявил командир.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.