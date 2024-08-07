https://ria.ru/20240807/akhmat-1964785305.html

Отряд спецназа "Ахмат" находится в Курской области, сообщил Алаудинов

Отряд спецназа "Ахмат" находится в Курской области, сообщил Алаудинов - РИА Новости, 07.08.2024

Отряд спецназа "Ахмат" находится в Курской области, сообщил Алаудинов

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что находится в Курской... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T23:33

2024-08-07T23:33

2024-08-07T23:33

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

курская область

россия

киев

апты алаудинов

валерий герасимов

владимир путин

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что находится в Курской области, как и один из отрядов спецназа "Ахмат". Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале Алаудинова. "Я уже нахожусь в Курской области, и спецназ "Ахмат", один из отрядов находится здесь. Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства. Ничего критического не произошло", - сказал Алаудинов. По его словам, в приграничных районах Курской области противник "пытается продвигаться, наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы". "Но, повторюсь, даст Бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, эти силы будут уничтожены", - заявил командир. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964647748.html

https://ria.ru/20240806/alaudinov-1964509596.html

курская область

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, курская область, россия, киев, апты алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины