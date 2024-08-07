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Минобороны сообщило о поставках в войска агродронов - РИА Новости, 07.08.2024
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12:19 07.08.2024 (обновлено: 12:27 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/agrodrony-1964604160.html
Минобороны сообщило о поставках в войска агродронов
Минобороны сообщило о поставках в войска агродронов - РИА Новости, 07.08.2024
Минобороны сообщило о поставках в войска агродронов
Минобороны РФ впервые сообщило о поставках в российские войска агродронов для доставки по воздуху продуктов питания, воды, боеприпасов и медикаментов, следует... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:19
2024-08-07T12:27
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минобороны РФ впервые сообщило о поставках в российские войска агродронов для доставки по воздуху продуктов питания, воды, боеприпасов и медикаментов, следует из материалов министерства."В войска поставляются так называемые агродроны. Они предназначены для доставки продуктов питания, воды, боеприпасов и медикаментов по воздуху", - говорится в сообщении военного ведомства.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны сообщило о поставках в войска агродронов

Минобороны сообщило о поставках в войска агродронов для доставки продуктов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минобороны РФ впервые сообщило о поставках в российские войска агродронов для доставки по воздуху продуктов питания, воды, боеприпасов и медикаментов, следует из материалов министерства.
"В войска поставляются так называемые агродроны. Они предназначены для доставки продуктов питания, воды, боеприпасов и медикаментов по воздуху", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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