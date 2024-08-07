https://ria.ru/20240807/agrodrony-1964604160.html
Минобороны сообщило о поставках в войска агродронов
Минобороны сообщило о поставках в войска агродронов - РИА Новости, 07.08.2024
Минобороны сообщило о поставках в войска агродронов
Минобороны РФ впервые сообщило о поставках в российские войска агродронов для доставки по воздуху продуктов питания, воды, боеприпасов и медикаментов, следует... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:19
2024-08-07T12:19
2024-08-07T12:27
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минобороны РФ впервые сообщило о поставках в российские войска агродронов для доставки по воздуху продуктов питания, воды, боеприпасов и медикаментов, следует из материалов министерства."В войска поставляются так называемые агродроны. Они предназначены для доставки продуктов питания, воды, боеприпасов и медикаментов по воздуху", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20240802/vlasti-1963652989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны сообщило о поставках в войска агродронов
Минобороны сообщило о поставках в войска агродронов для доставки продуктов