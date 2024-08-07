https://ria.ru/20240807/agrodrony-1964604160.html

Минобороны сообщило о поставках в войска агродронов

Минобороны сообщило о поставках в войска агродронов - РИА Новости, 07.08.2024

Минобороны сообщило о поставках в войска агродронов

Минобороны РФ впервые сообщило о поставках в российские войска агродронов для доставки по воздуху продуктов питания, воды, боеприпасов и медикаментов, следует... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:19

2024-08-07T12:19

2024-08-07T12:27

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минобороны РФ впервые сообщило о поставках в российские войска агродронов для доставки по воздуху продуктов питания, воды, боеприпасов и медикаментов, следует из материалов министерства."В войска поставляются так называемые агродроны. Они предназначены для доставки продуктов питания, воды, боеприпасов и медикаментов по воздуху", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20240802/vlasti-1963652989.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность