Стали известны подробности аферы с сухпайками для армии
В афере с сухпайками ОПГ распределила преступные роли между главами фирм
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Александр Михаленко в Басманном суде Москвы
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Александр Михаленко в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Организованная группа, занимавшаяся аферой с сухпайками для армии, распределила преступные роли между представителями предприятий-производителей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, фигуранты дела "создали и возглавили орггруппу, в состав которой привлекли гендиректора…акционеров и соучредителей Грязнинского пищевого комбината, "КонсервПакЛам", а также неустановленных руководителей и учредителей (компаний. — Прим. ред.) "КонсервПакЛам", "ГПК-Продтара" и "Бруно", участвующих в обеспечении военных Минобороны РФ индивидуальными рационами питания, распределив между ними преступные роли".
В июле правоохранительные органы задержали экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова по коррупционному делу. Он проработал заместителем с 2010 по сентябрь 2022 года и отвечал за материально-техническое обеспечение ВС России. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. СК возбудил дело против руководства комбината.
Топ-менеджмент АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) был арестован еще 20 апреля. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена за счет непомерно высоких расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний.