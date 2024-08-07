https://ria.ru/20240807/afera-1964543942.html

Стали известны подробности аферы с сухпайками для армии

Стали известны подробности аферы с сухпайками для армии - РИА Новости, 07.08.2024

Стали известны подробности аферы с сухпайками для армии

Организованная группа, занимавшаяся аферой с сухпайками для армии, распределила преступные роли между представителями предприятий-производителей, сообщили РИА... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T04:07

2024-08-07T04:07

2024-08-07T04:23

происшествия

россия

дмитрий булгаков

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Организованная группа, занимавшаяся аферой с сухпайками для армии, распределила преступные роли между представителями предприятий-производителей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, фигуранты дела "создали и возглавили орггруппу, в состав которой привлекли гендиректора…акционеров и соучредителей Грязнинского пищевого комбината, "КонсервПакЛам", а также неустановленных руководителей и учредителей (компаний. — Прим. ред.) "КонсервПакЛам", "ГПК-Продтара" и "Бруно", участвующих в обеспечении военных Минобороны РФ индивидуальными рационами питания, распределив между ними преступные роли".В июле правоохранительные органы задержали экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова по коррупционному делу. Он проработал заместителем с 2010 по сентябрь 2022 года и отвечал за материально-техническое обеспечение ВС России. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. СК возбудил дело против руководства комбината. Топ-менеджмент АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) был арестован еще 20 апреля. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена за счет непомерно высоких расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний.

https://ria.ru/20240807/delo-1964539692.html

https://ria.ru/20240806/delo-1964301311.html

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происшествия, россия, дмитрий булгаков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело экс-замминистра обороны булгакова