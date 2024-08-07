Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности аферы с сухпайками для армии - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 07.08.2024 (обновлено: 04:23 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/afera-1964543942.html
Стали известны подробности аферы с сухпайками для армии
Стали известны подробности аферы с сухпайками для армии - РИА Новости, 07.08.2024
Стали известны подробности аферы с сухпайками для армии
Организованная группа, занимавшаяся аферой с сухпайками для армии, распределила преступные роли между представителями предприятий-производителей, сообщили РИА... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T04:07
2024-08-07T04:23
происшествия
россия
дмитрий булгаков
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дело экс-замминистра обороны булгакова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962207174_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3bdb483e2d2525c60c09c3f2162a3ba1.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Организованная группа, занимавшаяся аферой с сухпайками для армии, распределила преступные роли между представителями предприятий-производителей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, фигуранты дела "создали и возглавили орггруппу, в состав которой привлекли гендиректора…акционеров и соучредителей Грязнинского пищевого комбината, "КонсервПакЛам", а также неустановленных руководителей и учредителей (компаний. — Прим. ред.) "КонсервПакЛам", "ГПК-Продтара" и "Бруно", участвующих в обеспечении военных Минобороны РФ индивидуальными рационами питания, распределив между ними преступные роли".В июле правоохранительные органы задержали экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова по коррупционному делу. Он проработал заместителем с 2010 по сентябрь 2022 года и отвечал за материально-техническое обеспечение ВС России. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. СК возбудил дело против руководства комбината. Топ-менеджмент АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) был арестован еще 20 апреля. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена за счет непомерно высоких расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний.
https://ria.ru/20240807/delo-1964539692.html
https://ria.ru/20240806/delo-1964301311.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962207174_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fec687ffcf8653b0516e0c604c9f4864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, дмитрий булгаков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Россия, Дмитрий Булгаков, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Стали известны подробности аферы с сухпайками для армии

В афере с сухпайками ОПГ распределила преступные роли между главами фирм

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Александр Михаленко в Басманном суде Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Александр Михаленко в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Александр Михаленко в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Организованная группа, занимавшаяся аферой с сухпайками для армии, распределила преступные роли между представителями предприятий-производителей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, фигуранты дела "создали и возглавили орггруппу, в состав которой привлекли гендиректора…акционеров и соучредителей Грязнинского пищевого комбината, "КонсервПакЛам", а также неустановленных руководителей и учредителей (компаний. — Прим. ред.) "КонсервПакЛам", "ГПК-Продтара" и "Бруно", участвующих в обеспечении военных Минобороны РФ индивидуальными рационами питания, распределив между ними преступные роли".
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В деле генерала Булгакова фигурируют контракты на питание кадет
02:37
В июле правоохранительные органы задержали экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова по коррупционному делу. Он проработал заместителем с 2010 по сентябрь 2022 года и отвечал за материально-техническое обеспечение ВС России. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. СК возбудил дело против руководства комбината.
Топ-менеджмент АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) был арестован еще 20 апреля. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена за счет непомерно высоких расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний.
Бывший заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек
Вчера, 04:12
 
ПроисшествияРоссияДмитрий БулгаковСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дело экс-замминистра обороны Булгакова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала