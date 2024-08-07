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Адвокат опроверг сообщения о готовности Иванова сотрудничать со следствием - РИА Новости, 07.08.2024
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14:07 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/advokat-1964647391.html
Адвокат опроверг сообщения о готовности Иванова сотрудничать со следствием
Адвокат опроверг сообщения о готовности Иванова сотрудничать со следствием - РИА Новости, 07.08.2024
Адвокат опроверг сообщения о готовности Иванова сотрудничать со следствием
Сообщения в СМИ о том, что бывший замминистра обороны Тимур Иванов готов сотрудничать со следствием, являются бредом, заявил журналистам его адвокат Денис... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:07
2024-08-07T14:07
происшествия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сообщения в СМИ о том, что бывший замминистра обороны Тимур Иванов готов сотрудничать со следствием, являются бредом, заявил журналистам его адвокат Денис Балуев. "Это всё бред", - ответил он на соответствующий вопрос. Сегодня Мосгорсуд признал законным продление Иванову срока ареста до 23 сентября. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет ему взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
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происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, россия
Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Россия
Адвокат опроверг сообщения о готовности Иванова сотрудничать со следствием

Адвокат Балуев: сообщения о готовности Иванова сотрудничать со следствием — бред

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сообщения в СМИ о том, что бывший замминистра обороны Тимур Иванов готов сотрудничать со следствием, являются бредом, заявил журналистам его адвокат Денис Балуев.
"Это всё бред", - ответил он на соответствующий вопрос.
Сегодня Мосгорсуд признал законным продление Иванову срока ареста до 23 сентября.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет ему взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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