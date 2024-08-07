https://ria.ru/20240807/advokat-1964647391.html

Адвокат опроверг сообщения о готовности Иванова сотрудничать со следствием

Адвокат опроверг сообщения о готовности Иванова сотрудничать со следствием - РИА Новости, 07.08.2024

Адвокат опроверг сообщения о готовности Иванова сотрудничать со следствием

Сообщения в СМИ о том, что бывший замминистра обороны Тимур Иванов готов сотрудничать со следствием, являются бредом, заявил журналистам его адвокат Денис... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:07

2024-08-07T14:07

2024-08-07T14:07

происшествия

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сообщения в СМИ о том, что бывший замминистра обороны Тимур Иванов готов сотрудничать со следствием, являются бредом, заявил журналистам его адвокат Денис Балуев. "Это всё бред", - ответил он на соответствующий вопрос. Сегодня Мосгорсуд признал законным продление Иванову срока ареста до 23 сентября. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет ему взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240807/sud-1964546661.html

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происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, россия