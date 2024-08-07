https://ria.ru/20240807/abbas-1964460145.html

Махмуд Аббас: убийство Хании было рассчитано на затягивание войны

Махмуд Аббас: убийство Хании было рассчитано на затягивание войны - РИА Новости, 07.08.2024

Махмуд Аббас: убийство Хании было рассчитано на затягивание войны

На прошлой неделе в Тегеране был убит глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания, после чего Иран пообещал отомстить за его смерть Израилю. Сегодня мир гадает... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T09:00

2024-08-07T09:00

2024-08-07T09:00

интервью

махмуд аббас

палестина

иран

израиль

исмаил хания

оон

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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На прошлой неделе в Тегеране был убит глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания, после чего Иран пообещал отомстить за его смерть Израилю. Сегодня мир гадает о масштабах предстоящей эскалации в регионе. О последствиях этого убийства для переговоров по урегулированию в Газе, о том, как должно строиться управление в анклаве, о перспективах вступления Палестины в ООН, о возможных выборах на палестинских территориях, а также о целях своего предстоящего визита в Москву в интервью РИА Новости рассказал президент Палестины Махмуд Аббас.– Как повлияет убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании на мирный процесс, переговоры по Газе и урегулирование палестинской проблемы в целом?– Мы решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС и бывшего премьер-министра Палестины Исмаила Хании. Мы считаем это трусливым поступком и опасным развитием событий в израильской политике. Нет сомнений в том, что целью убийства господина Хании является затягивание войны и расширение ее масштабов. Оно окажет негативное влияние на текущие переговоры по прекращению агрессии и выводу израильских войск из Газы, однако мы призываем наш народ к стойкости, единству и терпению перед лицом этой оккупации.От израильских оккупационных властей требуется отказ от их амбиций и прекращение агрессивных действий в отношении нашего народа и нашего дела, соблюдение международного права и исполнение "Арабской мирной инициативы", а также немедленное и устойчивое прекращение огня и вывод войск из сектора Газа.– Почему палестинское примирение не увенчалось успехом, несмотря на то, что процесс проходил во многих столицах мира?– Мы работаем над укреплением единства нашей земли и народа, а также над общепалестинским примирением. Пригласили все палестинские группировки на встречу в египетском Эль-Аламейне в июле прошлого года, а до этого провели множество других мероприятий в целях достижения национального примирения. Мы приветствовали усилия стран региона и мира, в частности Египта, Саудовской Аравии, Катара, России и Китая, направленные на достижение согласия, которое положило бы конец расколу и помогло бы преодолеть последствия переворота, устроенного ХАМАС в секторе Газа в 2007 году, подтвердить приверженность принципу единства административной власти, законодательства и легитимных вооруженных сил, а также уважение политической программы и международных обязательств Организации освобождения Палестины – единственного законного представителя палестинского народа.Также мы сделали ряд указаний, направленных на преодоление препятствий на пути к примирению. Оно является нашим стратегическим выбором, который позволит укрепить стойкость нашего народа и отечества.– Согласится ли Палестинская национальная администрация с формированием правительства национального согласия после прекращения войны (в секторе Газа – ред.) на основе результатов межапалестинского диалога в Пекине?– Сейчас приоритетом является прекращение израильской агрессии против нашего народа в секторе Газа. Три месяца назад было утверждено технократическое правительство, сформированное из палестинских профессиональных кадров, не принадлежащих к политическим фракциям. Оно исполняет свои обязанности по отношению к нашему народу в секторе Газа в той же степени, что и на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме. В случае, если движение ХАМАС примет условия национального примирения, после прекращения войны в Газе начнутся предусмотренные законом консультации о создании правительства национального согласия.– ХАМАС ранее обвинил ФАТХ в том, что новое правительство и премьер-министр были назначены без учета их пожеланий, несмотря на существовавшие договоренности. Насколько реально сейчас формирование правительства национального единства в Палестине? На какие уступки готов ФАТХ в этом вопросе? Насколько далека сейчас Палестина от единого правительства? Способствовала ли война в Газе объединению палестинских политических сил?– Правительство национального единства в Палестине будет создано после парламентских и президентских выборов. Для этого требуются национальное примирение и прекращение раскола на вышеупомянутых основаниях и под эгидой Организации освобождения Палестины. До сих пор этого не достигнуто.Вновь подтверждаю нашу приверженность национальному единству, подчеркивая, что сектор Газа – неотъемлемая часть территории Государства Палестина.Наша первая цель – остановить войну против палестинского народа, работать над воссозданием всего, что было уничтожено в ее ходе, положить конец ежедневной бойне, в которой гибнут наши сыновья и дочери, предоставить убежище всем нуждающимся и удовлетворить их жизненные потребности, чтобы укрепить стойкость нашего народа и позволить ему продолжить жить на своей земле. Три месяца назад было назначено новое палестинское правительство, которое должно дать новые силы нашим людям в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, а также повысить уровень предоставляемых населению услуг и реализовать программу реформ важнейших институтов.– Ранее вы объявили о готовности провести всеобщие выборы на всех палестинских территориях. Когда ожидаются эти выборы? Есть ли договоренность с ХАМАС о проведении выборов в секторе Газа? Как Палестинская администрация справляется с финансовым кризисом, который она переживает?– Наша позиция в отношении выборов в Палестине ясна. Мы неоднократно призывали к их проведению и по-прежнему планируем провести их в случае, если сможем сделать это на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме. Израиль препятствует этому, в связи с чем мы решили отложить президентские и парламентские выборы до момента, когда будет обеспечено участие в них наших граждан в Иерусалиме, поскольку Восточный Иерусалим – неотъемлемая часть Государства Палестина и его столица. Это будет реализацией законного права наших сограждан, проживающих там, баллотироваться и избирать своих представителей. Так было в 1996, 2005 и 2006 годах. Мы не отступимся от этого права.Что касается финансового кризиса, как вы знаете, Израиль миллионами крадет налоговые поступления, которые собирает от нашего имени в обмен на определенную плату. Это законное право палестинского народа в соответствии с "Парижским протоколом". Конфискация этих средств – нарушение международного права, о котором мы не будем молчать. Именно это вызвало серьезный финансово-экономический кризис, повлиявший в том числе на возможность палестинского правительства выполнять свои обязательства перед населением.Мы требовали от государств мира, в особенности от США, оказать давление на правительство оккупирующего государства с тем, чтобы оно высвободило удерживаемые палестинские деньги. Мы поднимем этот вопрос в международных организациях и судах в случае отказа Израиля вернуть нам эти средства, как того требуют подписанные соглашения.В этой связи хотим поблагодарить все страны, оказавшие поддержку палестинскому народу, включая гуманитарную помощь сектору Газа и финансовое содействие палестинскому правительству, что позволяет ему выполнять свои задачи и проводить внутренние реформы в соответствии со своей программой.– За несколько лет до нынешней эскалации палестино-израильского конфликта Россия пыталась организовать вашу встречу с Нетаньяху, и вы в целом поддержали это предложение. Обсуждается ли этот вопрос с российской стороной, особенно в рамках предстоящих переговоров с президентом Владимиром Путиным в Москве? Продолжаете ли вы поддерживать прямые переговоры с Израилем на самом высоком уровне? Есть ли у Палестинской администрации альтернативные возможности для сопротивления поселенческой деятельности Израиля?– Мы многократно давали согласие на встречу с господином Нетаньяху в Москве по приглашению президента Владимира Путина, который, как и все российские друзья, пользуется нашим доверием. Постоянно проводим с президентом России обмен мнениями, консультируемся по всем важнейшим вопросам в целях продвижения мирного процесса, а также укрепления двусторонних и региональных отношений. Этим мы займемся и в ходе нашего предстоящего визита в Россию.Мы подтверждаем, что путь к достижению всеобщего мира и безопасности лежит через политическое решение, основанное на международных резолюциях и Арабской мирной инициативе. Мы не отказывались от встреч с израильской стороной, но они свернули с мирного пути. В особенности это относится к нынешнему израильскому правительству, которое приняло ряд законов с целью противодействия созданию палестинского государства и подрыва перспектив двугосударственного решения "на земле". Вместо мирного урегулирования израильские оккупационные власти реализуют военную программу по отделению сектора Газа от Западного берега и Иерусалима, но их политика не возымеет успеха. Мы продолжим нашу работу в ООН, нацеленную на обретение полноценного членства в организации и признание палестинской государственности новыми странами, продолжим наши политические, дипломатические и юридические усилия по прекращению оккупации территорий Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.Сейчас мы сосредоточены, прежде всего, на прекращении войны израильской оккупационной армии против палестинского народа, ежедневной бойни и огромных разрушений. Параллельно мы ведем работу с арабскими государствами, членами СБ ООН, странами ЕС и другими заинтересованными мировыми державами с целью отказа от военных решений, к которым стремится Израиль, и возвращения к политическому урегулированию, которое положит конец войне и будет способствовать достижению полноценного и постоянного мира.– Как Палестина отреагирует на итоги голосования в израильском Кнессете, отвергающие формирование независимого палестинского государства?– Мир и безопасность в регионе и во всем мире не могут быть достигнуты без прекращения израильской оккупации, создания независимого и суверенного палестинского государства на его землях и предоставления палестинскому народу права на свободную, достойную жизнь и выбор своего будущего. Палестинское государство не может иметь собственные институты, если оно находится под военной оккупацией со стороны Израиля и стремится избавиться от нее.Голосование в израильском Кнессете – вопиющее нарушение международного права и всех подписанных ранее соглашений, образующих основу политического урегулирования ближневосточного конфликта. Оно противоречит принятому ООН и мировыми державами принципу двух государств, руководствуясь которым несколько стран недавно заявили о признании палестинской государственности, а также тому факту, что Государство Палестина является полноценным участником более ста международных организаций и соглашений.В этом контексте мы благодарны и высоко оцениваем позицию дружественной России в лице ее руководства и народа, последним проявлением которой стал призыв Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к парламентам других государств осудить решение Кнессета.– Ряд европейских государств признали палестинское государство. Слышатся ли сигналы из европейских столиц о новой серии признаний? Если да, то от каких стран ожидается признание Палестины? И когда мы можем ожидать этих решений? Насколько, на ваш взгляд, далека Палестина от полноправного членства в ООН?– Мы признательны всем странам, признавшим Государство Палестина. Их число достигло 149. Последними это сделали пять стран Карибского бассейна и пять европейских государств: Испания, Норвегия, Ирландия, Словения и Армения. В этой связи мы призываем страны, которые пока не признали Государство Палестина, сделать это. Такой шаг станет поддержкой права палестинского народа на выбор своего будущего и мира на основе принципа двух государств. Мы продолжим работу над получением полноценного членства в ООН решением Совета Безопасности.– Есть ли какие-то договоренности с арабскими странами и международным сообществом о том, что будет на следующий день после окончания войны в секторе Газа, а также по вопросу прихода Палестинской администрации к власти в анклаве?– Государство Палестина сформировало политическое видение и подготовило "дорожную карту", которая была одобрена группой шести арабских государств и представлена на рассмотрение США, Евросоюзу и членам СБ ООН. В ее основе лежит всеобъемлющее политическое решение, предусматривающее прекращение израильского присутствия в секторе Газа, исполнение правительством Государства Палестина своих функций на территории анклава, как это происходит на Западном берегу, прекращение всех односторонних враждебных действий со стороны Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, выход на переговоры об окончательном статусе с израильской стороной в рамках международной мирной конференции в соответствии с определенным временным графиком и выработку механизма региональной безопасности.– Каково мнение Организации освобождения Палестины о плане Байдена по сектору Газа, особенно с учетом сообщений о просьбе ХАМАС внести в него ряд изменений?– Мы предложили всем сторонам, чтобы ООП участвовала в переговорах о прекращении израильской агрессии против сектора Газа. Этого можно достичь путем выработки политического решения, а не силовыми методами, как это происходит в рамках нынешних переговоров. При этом мы поддерживаем любые усилия по прекращению огня, доставке гуманитарной помощи, возвращению беженцев в свои дома, полному выводу израильских войск из сектора Газа и исполнению палестинскими властями своих функций на территории анклава, как это происходит на Западном берегу. Управление Газой должно осуществляться под эгидой ООП и законного палестинского правительства. Мы решительно выступаем против израильских планов, предусматривающих некие временные решения.– Какова основная цель вашего визита в Москву?– Главная цель нашего визита – проведение консультаций и обмен мнениями относительно последних событий на палестинской и международной аренах, координирование позиций и укрепление двусторонних отношений во всех областях, особенно с учетом того, что Россия занимает важное место в мировой политике, в Совете Безопасности ООН, а также в регионе Ближнего Востока. Нас связывают исторические прочные отношения.В этой связи хочу подчеркнуть, что мы высоко оцениваем роль России в "квартете" международных посредников и в СБ ООН, а также ее позицию в поддержку достижения мира в соответствии с международно-правовой базой. Мы также высоко ценим вклад России в межпалестинский диалог и сближение позиций палестинских фракций.

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Артем Смирнов

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