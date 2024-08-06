https://ria.ru/20240806/zhiteli-1964506777.html
Глава сельсовета в Курской области рассказал об уехавших жителях
Глава сельсовета в Курской области рассказал об уехавших жителях - РИА Новости, 06.08.2024
Глава сельсовета в Курской области рассказал об уехавших жителях
Около 90% жителей всех четырёх населённых пунктов Свердликовского сельсовета Суджанского района Курской области выехали из своих домов из-за обострения... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:53
2024-08-06T19:53
2024-08-06T19:53
происшествия
суджанский район
курская область
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Около 90% жителей всех четырёх населённых пунктов Свердликовского сельсовета Суджанского района Курской области выехали из своих домов из-за обострения обстановки, сообщил РИА Новости глава сельсовета Пётр Зайченко. "Около 90 процентов жителей всех четырёх населённых пунктов Свердликовского сельсовета Суджанского района Курской области выехали из своих домов из-за обострения обстановки. На позавчерашний день у нас было около 800 человек. Люди начали выезжать ночью и в первой половине дня. Мне тоже пришлось выехать в более безопасное место. Сейчас в населённых пунктах нет связи и нет электричества, поэтому данных об оперативной обстановке у меня нет. Днём, когда я был на месте, разрушения были незначительные, что сейчас — не известно", - сообщил Зайченко.
https://ria.ru/20240806/kursk-1964504320.html
суджанский район
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происшествия, суджанский район, курская область
Происшествия, Суджанский район, Курская область
Глава сельсовета в Курской области рассказал об уехавших жителях
Глава сельсовета в Курской области: около 90% жителей уехали из-за атаки ВСУ
ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Около 90% жителей всех четырёх населённых пунктов Свердликовского сельсовета Суджанского района Курской области выехали из своих домов из-за обострения обстановки, сообщил РИА Новости глава сельсовета Пётр Зайченко.
"Около 90 процентов жителей всех четырёх населённых пунктов Свердликовского сельсовета Суджанского района Курской области выехали из своих домов из-за обострения обстановки. На позавчерашний день у нас было около 800 человек. Люди начали выезжать ночью и в первой половине дня. Мне тоже пришлось выехать в более безопасное место. Сейчас в населённых пунктах нет связи и нет электричества, поэтому данных об оперативной обстановке у меня нет. Днём, когда я был на месте, разрушения были незначительные, что сейчас — не известно", - сообщил Зайченко.