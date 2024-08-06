https://ria.ru/20240806/zhiteli-1964506777.html

Глава сельсовета в Курской области рассказал об уехавших жителях

Глава сельсовета в Курской области рассказал об уехавших жителях - РИА Новости, 06.08.2024

Глава сельсовета в Курской области рассказал об уехавших жителях

Около 90% жителей всех четырёх населённых пунктов Свердликовского сельсовета Суджанского района Курской области выехали из своих домов из-за обострения... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:53

2024-08-06T19:53

2024-08-06T19:53

происшествия

суджанский район

курская область

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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Около 90% жителей всех четырёх населённых пунктов Свердликовского сельсовета Суджанского района Курской области выехали из своих домов из-за обострения обстановки, сообщил РИА Новости глава сельсовета Пётр Зайченко. "Около 90 процентов жителей всех четырёх населённых пунктов Свердликовского сельсовета Суджанского района Курской области выехали из своих домов из-за обострения обстановки. На позавчерашний день у нас было около 800 человек. Люди начали выезжать ночью и в первой половине дня. Мне тоже пришлось выехать в более безопасное место. Сейчас в населённых пунктах нет связи и нет электричества, поэтому данных об оперативной обстановке у меня нет. Днём, когда я был на месте, разрушения были незначительные, что сейчас — не известно", - сообщил Зайченко.

https://ria.ru/20240806/kursk-1964504320.html

суджанский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, суджанский район, курская область