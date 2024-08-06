https://ria.ru/20240806/zelenskiy-1964316704.html

Зеленский сделал неожиданное заявление об окончании конфликта

Зеленский сделал неожиданное заявление об окончании конфликта - РИА Новости, 06.08.2024

Зеленский сделал неожиданное заявление об окончании конфликта

Уже в этом году необходимо подготовить базу для заключения мира с Россией, заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, несмотря на постоянные отказы... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T08:27

2024-08-06T08:27

2024-08-06T13:01

в мире

украина

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Уже в этом году необходимо подготовить базу для заключения мира с Россией, заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, несмотря на постоянные отказы от проведения переговоров с Москвой."Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году", — утверждает он.Ранее Владимир Зеленский признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине.Москва неоднократно предлагала урегулировать конфликт мирным путем , но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на переговоры.Мирные предложения ПутинаВ середине июня глава государства выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО — Москве для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней страны.В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.

https://ria.ru/20240721/zelenskij-1961066465.html

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в мире, украина, владимир зеленский, россия