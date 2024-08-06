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Зеленский сделал неожиданное заявление об окончании конфликта - РИА Новости, 06.08.2024
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08:27 06.08.2024 (обновлено: 13:01 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/zelenskiy-1964316704.html
Зеленский сделал неожиданное заявление об окончании конфликта
Зеленский сделал неожиданное заявление об окончании конфликта - РИА Новости, 06.08.2024
Зеленский сделал неожиданное заявление об окончании конфликта
Уже в этом году необходимо подготовить базу для заключения мира с Россией, заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, несмотря на постоянные отказы... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T08:27
2024-08-06T13:01
в мире
украина
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Уже в этом году необходимо подготовить базу для заключения мира с Россией, заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, несмотря на постоянные отказы от проведения переговоров с Москвой."Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году", — утверждает он.Ранее Владимир Зеленский признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине.Москва неоднократно предлагала урегулировать конфликт мирным путем , но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на переговоры.Мирные предложения ПутинаВ середине июня глава государства выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО — Москве для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней страны.В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.
https://ria.ru/20240721/zelenskij-1961066465.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия
Зеленский сделал неожиданное заявление об окончании конфликта

Зеленский заявил о цели в этом году подготовить базу для окончания конфликта

© Офис президента Украины Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Уже в этом году необходимо подготовить базу для заключения мира с Россией, заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, несмотря на постоянные отказы от проведения переговоров с Москвой.
"Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году", — утверждает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным
21 июля, 18:27
Ранее Владимир Зеленский признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине.
Москва неоднократно предлагала урегулировать конфликт мирным путем , но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на переговоры.

Мирные предложения Путина

В середине июня глава государства выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.
Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО — Москве для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней страны.
В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Зеленский признал, что хочет участия России в конференции по Украине
31 июля, 19:48
 
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