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В Госдуме предложили запретить продажу подвалов в жилых домах

В Госдуме предложили запретить продажу подвалов в жилых домах - РИА Новости, 06.08.2024

В Госдуме предложили запретить продажу подвалов в жилых домах

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ") рассказал РИА Новости, что... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T02:46

2024-08-06T02:46

2024-08-06T02:46

общество

сергей гаврилов

госдума рф

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ") рассказал РИА Новости, что предложил запретить продажу подвалов в жилых домах. "В последнее время в нашей стране наметилась тревожная тенденция - массовая продажа подвальных помещений в жилых домах. На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего страшного. Подумаешь, подвал - темное, сырое помещение, которое никому не нужно. Однако на деле все оказывается гораздо серьезнее и опаснее, чем кажется изначально", - сказал он. По словам депутата, опасность заключается в том, что новый владелец, например, решает открыть в подвале хостел для трудовых мигрантов и "теперь вместо тихого и спокойного подъезда вы ежедневно наблюдаете толпы незнакомых людей, слышите шум, чувствуете неприятные запахи". Также депутат отметил, что в подвале могут организовать склад или небольшое производство. "И вот уже под вашими окнами ежедневно разгружаются фуры, гудит оборудование, а по ночам снуют крысы, привлеченные запахом хранящихся продуктов", - добавил парламентарий. Гаврилов добавил, что жильцы дома зачастую узнают о продаже подвала постфактум, когда сделка уже совершена и повлиять на ситуацию практически невозможно. Он напомнил, что по закону подвал является общедомовым имуществом и его продажа должна осуществляться только с согласия собственников квартир. При этом, если новый владелец начнет перепланировку подвала, это может привести к тому, что может пострадать вся конструкция здания, считает Гаврилов. "Учитывая все эти факторы, напрашивается вывод: необходимо на законодательном уровне запретить продажу подвальных помещений в жилых домах. Это позволит защитить права и интересы жильцов, обеспечить их безопасность и комфортное проживание", - заключил Гаврилов. Как отметил депутат, запрет на продажу подвалов не означает, что эти помещения будут простаивать без дела, их можно использовать, но только в интересах жильцов дома. "Например, организовать там спортивный зал, творческую мастерскую или помещение для собраний жильцов. Главное - чтобы решение принималось коллективно, с учетом мнения всех собственников", - считает парламентарий.

https://ria.ru/20240730/shtrafy-1962820744.html

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общество, сергей гаврилов, госдума рф, россия