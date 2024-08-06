"Полный крах": на Западе заявили о катастрофе с ВСУ в Торецке
Меркурис: российские войска обрушили оборону ВСУ в Торецке
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские войска обрушили оборону ВСУ в районе города Торецк в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Наступил полный крах в украинской обороне в районе Торецка. Есть сообщения, что русские закрывают котел, в котором, вероятно, находятся украинские войска", — утверждает эксперт.
По мнению аналитика, под контроль России перейдут все основные населенные пункты вокруг города.
"Похоже, что русские продвигаются вперед и в ближайшее время могут начать операцию по штурму Торецка. Таким образом, все признаки указывают на ухудшение ситуации для украинцев", — заключил он.
Торецк (в 2016 году украинские власти так переименовали Дзержинск) — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие Торецка облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке ВСУ в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи. По его словам, бойцы штурмуют город не в лоб, а справа и слева.