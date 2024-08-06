https://ria.ru/20240806/zapad-1964444816.html

"Полный крах": на Западе заявили о катастрофе с ВСУ в Торецке

"Полный крах": на Западе заявили о катастрофе с ВСУ в Торецке - РИА Новости, 06.08.2024

"Полный крах": на Западе заявили о катастрофе с ВСУ в Торецке

Российские войска обрушили оборону ВСУ в районе города Торецк в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:37

2024-08-06T15:37

2024-08-06T20:21

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские войска обрушили оборону ВСУ в районе города Торецк в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Наступил полный крах в украинской обороне в районе Торецка. Есть сообщения, что русские закрывают котел, в котором, вероятно, находятся украинские войска", — утверждает эксперт.По мнению аналитика, под контроль России перейдут все основные населенные пункты вокруг города."Похоже, что русские продвигаются вперед и в ближайшее время могут начать операцию по штурму Торецка. Таким образом, все признаки указывают на ухудшение ситуации для украинцев", — заключил он.Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи. По его словам, бойцы штурмуют город не в лоб, а справа и слева.

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964469755.html

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торецк

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