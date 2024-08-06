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"Полный крах": на Западе заявили о катастрофе с ВСУ в Торецке - РИА Новости, 06.08.2024
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15:37 06.08.2024 (обновлено: 20:21 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/zapad-1964444816.html
"Полный крах": на Западе заявили о катастрофе с ВСУ в Торецке
"Полный крах": на Западе заявили о катастрофе с ВСУ в Торецке - РИА Новости, 06.08.2024
"Полный крах": на Западе заявили о катастрофе с ВСУ в Торецке
Российские войска обрушили оборону ВСУ в районе города Торецк в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:37
2024-08-06T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
россия
донецкая народная республика
торецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские войска обрушили оборону ВСУ в районе города Торецк в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Наступил полный крах в украинской обороне в районе Торецка. Есть сообщения, что русские закрывают котел, в котором, вероятно, находятся украинские войска", — утверждает эксперт.По мнению аналитика, под контроль России перейдут все основные населенные пункты вокруг города."Похоже, что русские продвигаются вперед и в ближайшее время могут начать операцию по штурму Торецка. Таким образом, все признаки указывают на ухудшение ситуации для украинцев", — заключил он.Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи. По его словам, бойцы штурмуют город не в лоб, а справа и слева.
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964469755.html
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великобритания
украина
россия
донецкая народная республика
торецк
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Торецк, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Полный крах": на Западе заявили о катастрофе с ВСУ в Торецке

Меркурис: российские войска обрушили оборону ВСУ в Торецке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские войска обрушили оборону ВСУ в районе города Торецк в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Наступил полный крах в украинской обороне в районе Торецка. Есть сообщения, что русские закрывают котел, в котором, вероятно, находятся украинские войска", — утверждает эксперт.
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По мнению аналитика, под контроль России перейдут все основные населенные пункты вокруг города.
"Похоже, что русские продвигаются вперед и в ближайшее время могут начать операцию по штурму Торецка. Таким образом, все признаки указывают на ухудшение ситуации для украинцев", — заключил он.

Торецк (в 2016 году украинские власти так переименовали Дзержинск) — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие Торецка облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке ВСУ в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.

Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска уже ведут бои в Торецке и берут город в клещи. По его словам, бойцы штурмуют город не в лоб, а справа и слева.
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