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Ульянов оценил пользу от присутствия персонала МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 06.08.2024
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20:06 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/zaes-1964508192.html
Ульянов оценил пользу от присутствия персонала МАГАТЭ на ЗАЭС
Ульянов оценил пользу от присутствия персонала МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 06.08.2024
Ульянов оценил пользу от присутствия персонала МАГАТЭ на ЗАЭС
Присутствие персонала Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС позволяет развенчивать нелепые фейки о ситуации на объекте, заявил РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T20:06
2024-08-06T20:06
в мире
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 6 авг - РИА Новости. Присутствие персонала Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС позволяет развенчивать нелепые фейки о ситуации на объекте, заявил в своем Telegram-канале официальный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Присутствие персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС представляется полезным с нескольких точек зрения. В частности, оно позволяет развенчивать нелепые фейки о ситуации на станции, в том числе утверждения о том, что "русские создали там военную базу", - написал Ульянов. Как ранее сообщила пресс-служба ЗАЭС, на станции состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240726/magate-1962153105.html
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в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Ульянов оценил пользу от присутствия персонала МАГАТЭ на ЗАЭС

Ульянов: присутствие персонала МАГАТЭ на ЗАЭС позволяет развенчивать фейки

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов . Архивное фото
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ВЕНА, 6 авг - РИА Новости. Присутствие персонала Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС позволяет развенчивать нелепые фейки о ситуации на объекте, заявил в своем Telegram-канале официальный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Присутствие персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС представляется полезным с нескольких точек зрения. В частности, оно позволяет развенчивать нелепые фейки о ситуации на станции, в том числе утверждения о том, что "русские создали там военную базу", - написал Ульянов.
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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26 июля, 13:40
Как ранее сообщила пресс-служба ЗАЭС, на станции состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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