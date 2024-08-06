https://ria.ru/20240806/zaes-1964508192.html
Ульянов оценил пользу от присутствия персонала МАГАТЭ на ЗАЭС
Ульянов оценил пользу от присутствия персонала МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 06.08.2024
Ульянов оценил пользу от присутствия персонала МАГАТЭ на ЗАЭС
Присутствие персонала Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС позволяет развенчивать нелепые фейки о ситуации на объекте, заявил РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T20:06
2024-08-06T20:06
2024-08-06T20:06
в мире
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_0:88:2769:1646_1920x0_80_0_0_226e5093ec4867e3f160305633921c5a.jpg
ВЕНА, 6 авг - РИА Новости. Присутствие персонала Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС позволяет развенчивать нелепые фейки о ситуации на объекте, заявил в своем Telegram-канале официальный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Присутствие персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС представляется полезным с нескольких точек зрения. В частности, оно позволяет развенчивать нелепые фейки о ситуации на станции, в том числе утверждения о том, что "русские создали там военную базу", - написал Ульянов. Как ранее сообщила пресс-служба ЗАЭС, на станции состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240726/magate-1962153105.html
https://ria.ru/20240806/zaes-1964490396.html
россия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_154:0:2615:1846_1920x0_80_0_0_a3dc68bd520a0738fcc6fc47cceefb59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Ульянов оценил пользу от присутствия персонала МАГАТЭ на ЗАЭС
Ульянов: присутствие персонала МАГАТЭ на ЗАЭС позволяет развенчивать фейки