https://ria.ru/20240806/zaderzhanie-1964410291.html

В Петербурге задержали мужчину, ударившего подростка ножом

В Петербурге задержали мужчину, ударившего подростка ножом - РИА Новости, 06.08.2024

В Петербурге задержали мужчину, ударившего подростка ножом

Мужчина задержан в Петербурге по подозрению в разбойном нападении на подростка, которого он ударил ножом, пытаясь отобрать телефон, сообщила пресс-служба ГСУСК... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:18

2024-08-06T14:18

2024-08-06T14:18

происшествия

санкт-петербург

россия

кировский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Мужчина задержан в Петербурге по подозрению в разбойном нападении на подростка, которого он ударил ножом, пытаясь отобрать телефон, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "Следственным отделом по Кировскому району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета в качестве оружия). По подозрению в совершении преступления задержан местный житель", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что 4 августа во дворе дома на улице Возрождения мужчина потребовал у подростка передать ему мобильный телефон, угрожая при этом ножом. При отказе это сделать задержанный ударил подростка в грудь ножом. С телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь. Как сообщили в ГСУСК РФ по Петербургу, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

https://ria.ru/20240806/moskva-1964376584.html

https://ria.ru/20240805/podrostok-1964222860.html

санкт-петербург

россия

кировский район

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происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район