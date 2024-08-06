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В Петербурге задержали мужчину, ударившего подростка ножом - РИА Новости, 06.08.2024
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14:18 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/zaderzhanie-1964410291.html
В Петербурге задержали мужчину, ударившего подростка ножом
В Петербурге задержали мужчину, ударившего подростка ножом - РИА Новости, 06.08.2024
В Петербурге задержали мужчину, ударившего подростка ножом
Мужчина задержан в Петербурге по подозрению в разбойном нападении на подростка, которого он ударил ножом, пытаясь отобрать телефон, сообщила пресс-служба ГСУСК... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:18
2024-08-06T14:18
происшествия
санкт-петербург
россия
кировский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Мужчина задержан в Петербурге по подозрению в разбойном нападении на подростка, которого он ударил ножом, пытаясь отобрать телефон, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "Следственным отделом по Кировскому району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета в качестве оружия). По подозрению в совершении преступления задержан местный житель", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что 4 августа во дворе дома на улице Возрождения мужчина потребовал у подростка передать ему мобильный телефон, угрожая при этом ножом. При отказе это сделать задержанный ударил подростка в грудь ножом. С телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь. Как сообщили в ГСУСК РФ по Петербургу, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
https://ria.ru/20240806/moskva-1964376584.html
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санкт-петербург
россия
кировский район
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происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Кировский район
В Петербурге задержали мужчину, ударившего подростка ножом

В Петербурге задержали мужчину, ударившего подростка ножом, отнимая телефон

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Мужчина задержан в Петербурге по подозрению в разбойном нападении на подростка, которого он ударил ножом, пытаясь отобрать телефон, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"Следственным отделом по Кировскому району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета в качестве оружия). По подозрению в совершении преступления задержан местный житель", - говорится в сообщении.
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В новой Москве женщина напала на сотрудницу магазина с ножом
Вчера, 13:04
Следствием установлено, что 4 августа во дворе дома на улице Возрождения мужчина потребовал у подростка передать ему мобильный телефон, угрожая при этом ножом. При отказе это сделать задержанный ударил подростка в грудь ножом. С телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь.
Как сообщили в ГСУСК РФ по Петербургу, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
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Под Волгоградом подросток не смог защитить мать от нападения отца с ножом
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