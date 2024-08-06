https://ria.ru/20240806/wildberries--1964431168.html

Wildberries исполнила предупреждение ФАС, внеся изменения в оферту

Wildberries исполнила предупреждение ФАС, внеся изменения в оферту - РИА Новости, 06.08.2024

Wildberries исполнила предупреждение ФАС, внеся изменения в оферту

Компания Wildberries исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, внеся изменения в оферту для продавцов, работающих на... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:10

2024-08-06T15:10

2024-08-06T15:11

ситуация вокруг wildberries

wildberries

россия

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961939748_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_22ad23838781e23fdafb050238c1994c.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Компания Wildberries исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, внеся изменения в оферту для продавцов, работающих на маркетплейсе, сообщило ведомство. В начале апреля ФАС выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает продавцам невыгодные условия договора. Сама компания в середине мая сообщила, что в соответствии с этим предупреждением упростила работу продавцов с платформой – в частности, ввела фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику и снизила размер некоторых удержаний. "Служба получила от ООО "Вайлдберриз" подтверждение исполнения предупреждения, выданного организации 9 апреля 2024 года ... Маркетплейс внес изменения в политику работы с продавцами", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания отчиталась об изменениях, внесенных в оферту. В частности, теперь в ней отражен исчерпывающий перечень оснований для блокировки личного кабинета продавца и для одностороннего расторжения договора. Была детализирована процедура приемки товаров и введена система фиксации тарифов. Компания отменила штрафные санкции за взлом личного кабинета и запрет на размещение продавцами своей контактной информации на маркетплейсе. Также сформированы критерии недобросовестных действий продавцов, которые могут служить основанием для приостановления выплат по договору, и установлен фиксированный срок приостановления выплаты продавцам без возможности его продления. "По мнению ведомства, исполнение предупреждения обеспечит эффективное развитие рынка, повысит качество предоставляемых покупателям услуг и поспособствует формированию разумных и прозрачных условий для продавцов", - подытожила ФАС.

https://ria.ru/20240730/marketpleysy-1963003674.html

https://ria.ru/20240725/obrascheniya-1961924033.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация вокруг wildberries, wildberries, россия, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии)