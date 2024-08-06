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Wildberries исполнила предупреждение ФАС, внеся изменения в оферту - РИА Новости, 06.08.2024
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15:10 06.08.2024 (обновлено: 15:11 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/wildberries--1964431168.html
Wildberries исполнила предупреждение ФАС, внеся изменения в оферту
Wildberries исполнила предупреждение ФАС, внеся изменения в оферту - РИА Новости, 06.08.2024
Wildberries исполнила предупреждение ФАС, внеся изменения в оферту
Компания Wildberries исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, внеся изменения в оферту для продавцов, работающих на... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:10
2024-08-06T15:11
ситуация вокруг wildberries
wildberries
россия
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Компания Wildberries исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, внеся изменения в оферту для продавцов, работающих на маркетплейсе, сообщило ведомство. В начале апреля ФАС выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает продавцам невыгодные условия договора. Сама компания в середине мая сообщила, что в соответствии с этим предупреждением упростила работу продавцов с платформой – в частности, ввела фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику и снизила размер некоторых удержаний. "Служба получила от ООО "Вайлдберриз" подтверждение исполнения предупреждения, выданного организации 9 апреля 2024 года ... Маркетплейс внес изменения в политику работы с продавцами", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания отчиталась об изменениях, внесенных в оферту. В частности, теперь в ней отражен исчерпывающий перечень оснований для блокировки личного кабинета продавца и для одностороннего расторжения договора. Была детализирована процедура приемки товаров и введена система фиксации тарифов. Компания отменила штрафные санкции за взлом личного кабинета и запрет на размещение продавцами своей контактной информации на маркетплейсе. Также сформированы критерии недобросовестных действий продавцов, которые могут служить основанием для приостановления выплат по договору, и установлен фиксированный срок приостановления выплаты продавцам без возможности его продления. "По мнению ведомства, исполнение предупреждения обеспечит эффективное развитие рынка, повысит качество предоставляемых покупателям услуг и поспособствует формированию разумных и прозрачных условий для продавцов", - подытожила ФАС.
https://ria.ru/20240730/marketpleysy-1963003674.html
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ситуация вокруг wildberries, wildberries, россия, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Ситуация вокруг Wildberries, Wildberries, Россия, Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Wildberries исполнила предупреждение ФАС, внеся изменения в оферту

Wildberries исполнила предупреждение ФАС, внеся изменения в оферту для продавцов

© Пресс-служба Wildberries.ru | Перейти в медиабанкWildberries
Wildberries - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Пресс-служба Wildberries.ru
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Компания Wildberries исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, внеся изменения в оферту для продавцов, работающих на маркетплейсе, сообщило ведомство.
В начале апреля ФАС выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает продавцам невыгодные условия договора. Сама компания в середине мая сообщила, что в соответствии с этим предупреждением упростила работу продавцов с платформой – в частности, ввела фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику и снизила размер некоторых удержаний.
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"Служба получила от ООО "Вайлдберриз" подтверждение исполнения предупреждения, выданного организации 9 апреля 2024 года ... Маркетплейс внес изменения в политику работы с продавцами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания отчиталась об изменениях, внесенных в оферту. В частности, теперь в ней отражен исчерпывающий перечень оснований для блокировки личного кабинета продавца и для одностороннего расторжения договора. Была детализирована процедура приемки товаров и введена система фиксации тарифов.
Компания отменила штрафные санкции за взлом личного кабинета и запрет на размещение продавцами своей контактной информации на маркетплейсе. Также сформированы критерии недобросовестных действий продавцов, которые могут служить основанием для приостановления выплат по договору, и установлен фиксированный срок приостановления выплаты продавцам без возможности его продления.
"По мнению ведомства, исполнение предупреждения обеспечит эффективное развитие рынка, повысит качество предоставляемых покупателям услуг и поспособствует формированию разумных и прозрачных условий для продавцов", - подытожила ФАС.
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Ситуация вокруг WildberriesWildberriesРоссияЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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