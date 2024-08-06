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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 06.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Серия взрывов прогремела во вторник в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:36
2024-08-06T14:36
2024-08-06T14:36
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дмитрий песков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Серия взрывов прогремела во вторник в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал "Общественное" сообщал о двух взрывах в этом городе. Тревога в Сумской области, по данным украинского министерства цифровой трансформации, звучит более трех часов. "В Сумах снова раздались взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, дмитрий песков, россия, сумская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Россия, Сумская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
"Общественное": в Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги