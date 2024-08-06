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Мужчина, погибший на западе Москвы, предварительно, совершил суицид

Мужчина, погибший на западе Москвы, предварительно, совершил суицид - РИА Новости, 06.08.2024

Мужчина, погибший на западе Москвы, предварительно, совершил суицид

Мужчина, погибший на западе Москвы, по предварительной версии, совершил суицид, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:39

2024-08-06T13:39

2024-08-06T13:39

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мужчина, погибший на западе Москвы, по предварительной версии, совершил суицид, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что хлопок неизвестного предмета без последующего горения произошел в доме на западе Москвы, есть пострадавшие. Также уточнялось, что сетевой газ не является причиной инцидента, утечек не обнаружено. "Возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются обстоятельства гибели мужчины на улице Артамонова. По предварительной версии, он совершил суицид", - говорится в сообщении. В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)