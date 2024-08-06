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МЧС не обнаружило утечек газа в доме на западе Москвы, где прогремел взрыв - РИА Новости, 06.08.2024
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12:19 06.08.2024 (обновлено: 13:27 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/vzryv-1964369480.html
МЧС не обнаружило утечек газа в доме на западе Москвы, где прогремел взрыв
МЧС не обнаружило утечек газа в доме на западе Москвы, где прогремел взрыв - РИА Новости, 06.08.2024
МЧС не обнаружило утечек газа в доме на западе Москвы, где прогремел взрыв
Сетевой газ не является причиной инцидента в многоквартирном доме на западе Москвы, утечек не обнаружено, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:19
2024-08-06T13:27
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сетевой газ не является причиной инцидента в многоквартирном доме на западе Москвы, утечек не обнаружено, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что хлопок неизвестного предмета без последующего горения произошел в доме на западе Москвы, есть пострадавшие.&quot;МОСГАЗ уточняет: сетевой газ не является причиной инцидента в многоквартирном доме на западе столицы&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что аварийно-спасательная бригада оперативно прибыла на место, специальная лаборатория проверила помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания."Утечек и наличия сетевого газа и продуктов сгорания не обнаружено. Инцидент произошел в жилой комнате. На месте работают правоохранительные органы, оперативные службы. Техобслуживание газового оборудования в доме проводилось 10 октября 2023 года", - отмечается в сообщении.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, мосгаз
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Мосгаз
МЧС не обнаружило утечек газа в доме на западе Москвы, где прогремел взрыв

МЧС: сетевой газ не был причиной инцидента в жилом доме на западе Москвы

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСитуация у жилого дома на западе Москвы, где произошел взрыв
Ситуация у жилого дома на западе Москвы, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Ситуация у жилого дома на западе Москвы, где произошел взрыв
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сетевой газ не является причиной инцидента в многоквартирном доме на западе Москвы, утечек не обнаружено, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что хлопок неизвестного предмета без последующего горения произошел в доме на западе Москвы, есть пострадавшие.
«

"МОСГАЗ уточняет: сетевой газ не является причиной инцидента в многоквартирном доме на западе столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-спасательная бригада оперативно прибыла на место, специальная лаборатория проверила помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания.
"Утечек и наличия сетевого газа и продуктов сгорания не обнаружено. Инцидент произошел в жилой комнате. На месте работают правоохранительные органы, оперативные службы. Техобслуживание газового оборудования в доме проводилось 10 октября 2023 года", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМосгаз
 
 
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