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МЧС не обнаружило утечек газа в доме на западе Москвы, где прогремел взрыв

МЧС не обнаружило утечек газа в доме на западе Москвы, где прогремел взрыв - РИА Новости, 06.08.2024

МЧС не обнаружило утечек газа в доме на западе Москвы, где прогремел взрыв

Сетевой газ не является причиной инцидента в многоквартирном доме на западе Москвы, утечек не обнаружено, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:19

2024-08-06T12:19

2024-08-06T13:27

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

мосгаз

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сетевой газ не является причиной инцидента в многоквартирном доме на западе Москвы, утечек не обнаружено, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что хлопок неизвестного предмета без последующего горения произошел в доме на западе Москвы, есть пострадавшие."МОСГАЗ уточняет: сетевой газ не является причиной инцидента в многоквартирном доме на западе столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что аварийно-спасательная бригада оперативно прибыла на место, специальная лаборатория проверила помещение на наличие сетевого газа и продуктов сгорания."Утечек и наличия сетевого газа и продуктов сгорания не обнаружено. Инцидент произошел в жилой комнате. На месте работают правоохранительные органы, оперативные службы. Техобслуживание газового оборудования в доме проводилось 10 октября 2023 года", - отмечается в сообщении.

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, мосгаз